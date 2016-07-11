Ласина Траоре прибыл в Москву и сыграет с «Уфой»

Нападающий «Монако» Ласина Траоре прибыл в Москву для завершения переговоров и подписания контракта с ЦСКА. Между российским и французским достигнута принципиальная договоренность о переходе футболиста в армейский клуб на условиях аренды.

Кроме того, Траоре принимает участие в товарищеском матче с «Уфой».