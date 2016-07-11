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    Ласина Траоре прибыл в Москву и сыграет с «Уфой»

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре прибыл в Москву для завершения переговоров и подписания контракта с ЦСКА. Между российским и французским достигнута принципиальная договоренность о переходе футболиста в армейский клуб на условиях аренды.

    Кроме того, Траоре принимает участие в товарищеском матче с «Уфой».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.07.2016 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 июля 2016, 04:00

      нап хороший конечно, но что то ему не хватает раз так мало забил во франции думбия хотя в италии играл мало но за это время забил чем некоторые основные форварды ромы за большее время проведя на поле....с другой стороны у него есть стимул повторить путь мусика и он явно будет очень стараться что бы через годик два попасть в клуб чемпиона англии =)

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 11 июля 2016, 13:43

      Удачи ему в ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 11 июля 2016, 11:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Полный отстой, никому не нужный.

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > stream15 11 июля 2016, 12:20

      Понимал бы что-нибудь.

      5
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июля 2016, 11:38

      Так то хорош,но временами неуклюж.Вобщем умеет тащить,видели.

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