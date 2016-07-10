Кононов: «На Евро-2016 Россия не показала того, на что способна»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов выразил мнение, что на чемпионате Европы во Франции сборная России могла выступить лучше.

«Думаю, что футболисты и в целом команда могут играть лучше, команда не показала все, на что способна. Когда нет результата, не стоит никогда обвинять какую-то отдельную сторону: игроков или тренера, а нужно рассматривать ситуацию в совокупности. Сейчас в неудачном выступлении сборной России больше обвиняют футболистов, я думаю, что это неправильно. Никто из игроков сборной не показал свой максимум, в каждой встрече результата добиваются те команды, которые показывают свой максимум и играют на пределе своих возможностей», – сказал Кононов.

Российский специалист также высказал мнение по поводу нового формата чемпионата Европы.

«Я считаю, что новый формат чемпионата Европы показал всем, что из-за увеличения количества участников турнира появилось больше людей, которые следят за матчами. Чувствуется некое единение болельщиков, переживающих за свои сборные. Мне показалось, что не только в нашей стране люди пристально следили за турниром, а абсолютно во всей Европе. Для популяризации футбола это хорошо, но мне кажется, что можно было бы пересмотреть сами сроки проведения турнира, все-таки Евро длится практически месяц, а это очень долго и затянуто».

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