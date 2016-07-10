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  • Кононов: «На Евро-2016 Россия не показала того, на что способна»

Кононов: «На Евро-2016 Россия не показала того, на что способна»

10 июля 2016, 15:01
11

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов выразил мнение, что на чемпионате Европы во Франции сборная России могла выступить лучше.

«Думаю, что футболисты и в целом команда могут играть лучше, команда не показала все, на что способна. Когда нет результата, не стоит никогда обвинять какую-то отдельную сторону: игроков или тренера, а нужно рассматривать ситуацию в совокупности. Сейчас в неудачном выступлении сборной России больше обвиняют футболистов, я думаю, что это неправильно. Никто из игроков сборной не показал свой максимум, в каждой встрече результата добиваются те команды, которые показывают свой максимум и играют на пределе своих возможностей», – сказал Кононов.

Российский специалист также высказал мнение по поводу нового формата чемпионата Европы.

«Я считаю, что новый формат чемпионата Европы показал всем, что из-за увеличения количества участников турнира появилось больше людей, которые следят за матчами. Чувствуется некое единение болельщиков, переживающих за свои сборные. Мне показалось, что не только в нашей стране люди пристально следили за турниром, а абсолютно во всей Европе. Для популяризации футбола это хорошо, но мне кажется, что можно было бы пересмотреть сами сроки проведения турнира, все-таки Евро длится практически месяц, а это очень долго и затянуто».

Фантазиста: Угадай победителя Евро-2016 и получи iPod!

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Кононов Олег
Комментарии (11)
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alexfor
1468155982
по-моему, показала. разве они на что-то другое способны?
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Антибиотик
1468158247
Отнюдь! Наша сборная именно показала, на что способна и чего достойна. Сборная России никогда не отличалась неким мастерством, но были матчи, когда наши пацаны выходили победителями в матчах за счет своего старания. Так вот нынешняя сборная- это просто кусок дерьма. Пусть зарплату всей сборной отдадут болельщикам, которые приехали их поддержать.
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Zeff
1468160173
А ведь могло быть гораздо хуже.
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guron88
1468160851
Вот в данный период времени (а Чемпионат Европы не длится год), команда России, как раз и показала, всё что могла... Ведь на такой турнир команды и едут с целью: выложить все свои козыри по максимуму ! Не правда ли ?...
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rm4612
1468165911
Старались ли они или нет, мне неизвестно, но то, что это был их максимум в тот момент (учитывая все нюансы) - очевидно. Говном я их называть не буду, так как злости у меня на них нет. Просто печально, что игроки сборной так играют. Когда футбол в стране станет топовым?...
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woyser
1468174966
Стадо, под руководством шатающегося тренера показало, что не смотря на санкции, в России есть футбол и не просто футбол, а говнофутбол и это важно!!!
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woyser
1468175568
Оборона, тупо дырявая, как в принципе и все кони!!!
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