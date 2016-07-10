Нету: «Капитанская повязка дает дополнительную ответственность»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о том, каким для команды выдался товарищеский матч с «Лионом» (1:2).



«Капитанская повязка дает дополнительную ответственность за каждого. Для меня большая честь быть капитаном одного из самых больших клубов Европы даже в товарищеском матче. Думаю, то, что сегодня я был с капитанской повязкой — это не окончательное решение Мистера, поскольку у нас много хороших и опытных игроков, которые также могут исполнять эту роль.



Мы становимся лучше, стараемся переносить идеи тренера на поле и много работаем над обороной и атакой. Мы меняем стиль игры, и поначалу это непросто. Думаю, от матча к матчу мы прибавляем, и так будет продолжаться и дальше. Сегодня «Лион» забил нам дважды, мы ответили одним мячом, но при этом создали много моментов, которые бы могли изменить результат. Что касается предыдущего поражения, то с 25-й минуты мы играли вдесятером.



В течение следующих дней мы попытаемся сделать верные выводы. К нам вернулись игроки из расположения национальных сборных, привнесли дополнительную ответственность и усилили команду. Надеюсь, в Суперкубке каждый будет готов начать сезон удачно», — сказал он.