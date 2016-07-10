Сантуш: «Роналду по своей сути победитель»

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что капитан национальной команды Криштиану Роналду является лучшим игроком планеты. Напомним, что сегодня состоится финал Евро-2016, в котором сборная Португалии сыграет с Францией.

– Считаете ли вы Роналду лучшим футболистом мира?

– Да.

– Чем Роналду сегодняшний отличается от себя же 10-летней давности?

– Я недолго работал с ним 13 лет назад в «Спортинге», перед тем как он отправился в «МЮ». Этот игрок по своей сути победитель, он готов сражаться, хочет быть лучшим и достигать совершенства.

Это капитан и лидер нашей команды.