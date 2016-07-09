Мурильо отказал «Зениту»

Защитник «Интера» Джейсон Мурильо ответил отказом «Зениту». Игрок хочет остаться в Милане или перейти в один из топ-клубов Европы, сообщает fcinternews.it.

Сообщается, что интерес к футболисту проявляет «Бавария», которая планирует заменить колумбийцев Махди Бенатию, который должен перейти в «Ювентус».

Ранее появилась информация, согласно которой «Интер» и «Зенит» вели переговоры по трансферу Мурильо. Колумбийцу предлагался контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.