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    Мурильо отказал «Зениту»

    Защитник «Интера» Джейсон Мурильо ответил отказом «Зениту». Игрок хочет остаться в Милане или перейти в один из топ-клубов Европы, сообщает fcinternews.it.

    Сообщается, что интерес к футболисту проявляет «Бавария», которая планирует заменить колумбийцев Махди Бенатию, который должен перейти в «Ювентус».

    Ранее появилась информация, согласно которой «Интер» и «Зенит» вели переговоры по трансферу Мурильо. Колумбийцу предлагался контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2016 23:22
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 10 июля 2016, 04:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Главное чтобы все хорошие игроки отказывали зеньке

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2016, 02:45

      Да пошел он тогда в одно место мудилио

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 10 июля 2016, 00:44

      ну и хер с ним

      2
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 10 июля 2016, 00:05

      Да пошел он на хуй! Че в него вцепились-то так?! Возьмите Новосельцева из "Ростова" или Жирова из "Анжи".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 июля 2016, 23:50

      И правильно сделал.

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