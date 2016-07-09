Сантуш: «Каждый из французов может решить судьбу финала»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своими ожиданиями от финала Евро-2016, в котором его команда сразится с Францией.

«Я говорил и раньше, что наша цель – выйти в финал и выиграть его. Мы полны уверенности в своих силах, потому что хотим сделать португальский народ счастливым и дать ему повод для празднования.

Не думаю, что имеет смысл долго обсуждать сборную Франции – все и так ее прекрасно знают. С самого начала я говорил, что есть три главных фаворита – Франция, Испания и Германия. А потом шли уже другие претенденты на победу, включая Португалию.

Если говорить об исполнителях, нас должен беспокоить абсолютно каждый. Мне придется перечислить весь состав французов, потому что за них играют мастера мирового класса, выступающие в топ-клубах. Каждый из них может решить судьбу матча, но у Португалии тоже сильная команда и яркие индивидуальности, которые знают, как выигрывать матчи», – заявил Сантуш.