Роналду: «Никто не обыгрывал Португалию на Евро, надеюсь, Франция тоже не сможет этого сделать»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказал свои ожидания от предстоящего финала чемпионата Европы-2016. Напомним, поединок, в котором подопечные Фернанду Сантуша встретятся с хозяевами турнира Францией, состоится завтра 10 июля и начнется в 22:00 мск.

«Считаю, что сборная Франции является фаворитом. Они играют перед своими болельщиками, что является неоспоримым преимуществом. Вся страна будет болеть и переживать за них. Но финал такая игра, где может произойти все, что угодно. Мы подготовились и нас будет не так легко победить. Никому еще не удавалось обыграть сборную Португалии на этом Евро, надеюсь, французам также это окажется не под силу.

Выигрыш трофея станет огромным достижением для меня. Я всегда об этом мечтал. Ощущения непередаваемые, присутствует чувство радости. Мне хотелось снова сыграть в финале, и теперь я смогу во второй раз принять участие в решающем матче за Португалию», – сказал Роналду.