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  • Роналду: «Никто не обыгрывал Португалию на Евро, надеюсь, Франция тоже не сможет этого сделать»

Роналду: «Никто не обыгрывал Португалию на Евро, надеюсь, Франция тоже не сможет этого сделать»

9 июля 2016, 14:33
8

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказал свои ожидания от предстоящего финала чемпионата Европы-2016. Напомним, поединок, в котором подопечные Фернанду Сантуша встретятся с хозяевами турнира Францией, состоится завтра 10 июля и начнется в 22:00 мск.

«Считаю, что сборная Франции является фаворитом. Они играют перед своими болельщиками, что является неоспоримым преимуществом. Вся страна будет болеть и переживать за них. Но финал такая игра, где может произойти все, что угодно. Мы подготовились и нас будет не так легко победить. Никому еще не удавалось обыграть сборную Португалии на этом Евро, надеюсь, французам также это окажется не под силу.

Выигрыш трофея станет огромным достижением для меня. Я всегда об этом мечтал. Ощущения непередаваемые, присутствует чувство радости. Мне хотелось снова сыграть в финале, и теперь я смогу во второй раз принять участие в решающем матче за Португалию», – сказал Роналду.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Португалия Франция Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Тraumtanzеr
1468065141
А вы пидорасы только и смогли Уэльс обыграть.
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Тимошенко
1468067514
Удачи Франции!
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serega99
1468073779
Кто-то забыл, что Францию тоже никто не обыгрывал на этом ЕВРО. А вот Португалия уже не обыгрывала Францию более 40 лет))
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cska-62
1468078229
У португальцев традиционно самая непредсказуемая сборная. Играет неровно, часто невыразительно. Тем не менее на ЕВРО-2012 только португальцы в полуфинале могли остановить испанцев, проиграв им по пенальти. Тот матч они провели на редкость организованно, безо всякого выпендрёжа... И не нужно забывать, что после них испанцы в финале просто "порвали в клочья" итальянцев, обыграв их 4:0. Если не будет в финале откровенного судейского произвола в пользу сборной Франции, как это имело место быть в матче с немцами, то не считаю какую-либо из сборных фаворитом. Предполагаю, что португальцы будут стараться играть в начале матча "вторым номером", и больше на контратаках... Но так будет только при равном счёте... И в случае, если португальцам удастся забить гол... Будут проигрывать, то начнут давить французов... Да и кроме Роналду и Нани у них появился очень талантливый восемнадцатилетний паренёк Ренату Санчеш... По таланту - второй Эйсебио, хотя и играет на несколько другой позиции... Уверен, что с годами его тоже будут называть "чёрной пантерой" и "чёрной жемчужиной"... Впрочем, селекционеры "Баварии" это поняли задолго до меня... Я же видел его только в матчах "Бенфики" с "Зенитом"...
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C_R_777
1468126773
Последний бой, он трудный самый...надеюсь португезам наконец-то повезёт, и они возьмут трофей, заслужили
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