Черышев: «Хотим собрать в «Мордовии» классную команду и выйти в РФПЛ»

Новый главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал о целях саранской команды в предстоящем сезоне.

– Какова задача на сезон?

– Наша задача – собрать классную команду, чтобы болельщик пошел на футбол, чтобы было интересно смотреть. Второе – хотелось бы вернуться в Премьер-лигу, чтобы команды РФПЛ приезжали в Саранск не только на кубковые игры.

– Кого вы считаете главным соперником?

– «Динамо» неплохо усилилось. Дальше идет «Кубань», пригласившая опытного тренера и классных игроков. Это самые серьезные соперники. Не стоит забывать о «Волгаре», «Тосно»