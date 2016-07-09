Черышев: «Хотим собрать в «Мордовии» классную команду и выйти в РФПЛ»

Новый главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал о целях саранской команды в предстоящем сезоне.
– Какова задача на сезон?
– Наша задача – собрать классную команду, чтобы болельщик пошел на футбол, чтобы было интересно смотреть. Второе – хотелось бы вернуться в Премьер-лигу, чтобы команды РФПЛ приезжали в Саранск не только на кубковые игры.
– Кого вы считаете главным соперником?
– «Динамо» неплохо усилилось. Дальше идет «Кубань», пригласившая опытного тренера и классных игроков. Это самые серьезные соперники. Не стоит забывать о «Волгаре», «Тосно»
Источник: YouTube