Жириновский будет болеть за Португалию в финале Евро-2016

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что в финале чемпионата Европы он будет поддерживать сборную Португалии.

«Смотрел матч Франции и Германии. Я ненавижу обе нации. Одних — за Наполеона, других — за Гитлера. Они сожгли нашу страну.

Мы Германию не бомбили, Париж не жгли. А они все вывезли и ограбили. Португалия — более безобидная. Единственная европейская страна, которая не приходила к нам с войной. В матче с французами буду болеть за Португалию», – сказал Жириновский.