Матерацци: «У меня нет никаких претензий и обид на Зидана»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира 2006 года с командой Франции, в котором он получил удар головой в грудь от Зинедина Зидана.

«Я уже решил издать книгу об этом событии, потому что многие постоянно спрашивают меня о том, что я сказал тогда Зидану, раз он отреагировал таким образом. Я произнес глупые слова, но не заслуживал такой реакции. В любом районе Рима, Неаполя, Турина, Милана и Парижа можно услышать ругательства и посерьезнее.

Я говорил про его сестру, а не мать, как это было написано в некоторых газетах. Моя мать умерла, когда я был подростком, поэтому я никогда не смог сказать бы такое.

Не понимаю, почему эта история достигла таких масштабов. Я хочу, чтобы люди помнили из того финала мои голы, а не удар головой. Но у меня нет никаких претензий и обид на Зидана», – отметил Матерацци.