Денис Суарес: «Роналдиньо и Гвардиола вдохновили меня»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес рассказал о том, кто повлиял на него как на футболиста.

«С самого начала я восхищался Роналдиньо. Он изменил то, как мы смотрели футбол в детстве. Пеп Гвардиола также вдохновил меня, он был одним из лучших. Помню гол Рональдиньо в матче с «Севильей» в сезоне-2004/05 – это было впечатляюще», – сказал Суарес.

Также игрок поделился видением своей роли в каталонском клубе.

«Я представляю себя полузащитником, который любит командную игру в пас. Окруженный такими игроками, как Ракитич и Иньеста, я буду совершенствоваться и прогрессировать.

Если вы держите мяч на протяжении 75 минут из 90, то все становится намного легче. Владея мячом, вы защищаете себя – таковы игровая модель и философия «Барселоны», и это нравится всем игрокам.

Я буду играть там, куда меня поставят, но лучше всего я выступаю в центре поля – справа или слева».