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    Агент Измайлова: «Есть договоренность, что Марат отыграет в «Краснодаре» минимум год–два»

    Агент полузащитника Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал о том, что «Краснодар» договорился о сотрудничестве с его клиентом. Напомним, Измайлов сегодня прибыл на тренировочный сбор краснодарцев в Австрии.

    – Считаю, что это большая победа со стороны Марата. Он может снова играть – и играть на высоком уровне. Теперь все зависит от него. Он благодарен «Краснодару», который сделал предложение.

    – Почему Марат пропустил год карьеры?

    – Это то, что связано с личной жизнью. Не было условий, чтобы играть. Теперь есть условия, желание. Он долго готовился вернуться в футбол. И решил играть в России, хотя были варианты в других странах. Это его родина, «Краснодар» его знает. В то время, что Марат не играл, руководитель клуба постоянно его поддерживал. Трогательный, очень важный момент.

    – Какие нюансы контракта, на какой срок?

    – Есть договоренность, что Марат отыграет как минимум один–два года, – сказал Барбоза.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2016 00:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 9 июля 2016, 10:59

      ....как игрок марат был (подчеркиваю - был) самым техничным как у нас, так и в спортинге.....но!!!!...как человек, как профессионал - полное говно!!!!...да еще и больное шизофренией (спросите у Семина)...так что, я бы на месте быков не радовался

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 9 июля 2016, 10:10

      В клубе почти все сходятся во мнении, что Марат самый умный (по футбольному) игрок, после Широкова, когда либо выступавший за быков. И возраст на это не повлияет. Плюс ко всему, он очень опытный и титулованный игрок. Иметь такого "дядьку" в составе - необходимо. Это положительно влияет как на игроков, так и на молодежь. С учетом того, что он свободный агент, считаю приобретение крайне удачным.

      0
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      Рейтинг: +28

      absurd9 9 июля 2016, 04:26

      Марат во многом не реализовался по ряду причин и теперь то уже никогда он не выйдет ни на какой там "высокий уровень", это смешно.

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июля 2016, 02:43

      Был уже в аренде у "Краснодара", и тот период сложился для него очень даже не плохо, ждём продолжения хорошей игры!

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 июля 2016, 01:49

      В локо был одним из лучших, подавал надежды топ игрока. В итоге поездка зарубеж и до свиданья.

      Очень жаль Марата... Как будто интеллигентный человек стал алкашной бомжарой никому не нужной.

      -2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 9 июля 2016, 00:50

      в Краснодаре ... после срачки летать на своем самолете имеет право только Галицкий а не гомно....

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 9 июля 2016, 00:44

      под Мамаева..... молодец Галицкий))))..Пусть пьет и колется дальше....если шампанское дороже родины....

      -3
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