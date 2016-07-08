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    Селюк: «Монако» поторопился с объявлением о переходе Траоре. Это должен сделать ЦСКА»

    Агент нападающего «Монако» Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал то обстоятельство, что новость о переходе его клиента в ЦСКА сначала появилась на официальном сайте монегасков, а затем была оттуда удалена.

    – Неужели сделка сорвалась?

    – Наверное, многим недоброжелателям этого очень бы хотелось. Но я не могу сказать, что что-то сорвалось. Просто в любом переходе существуют определенные процедуры, нюансы и так далее.

    – Принципиальная договоренность между ЦСКА и «Монако» достигнута?

    – Да. Просто «Монако» чуть-чуть поторопился с этой новостью. Ньюсмейкером в данном случае должен быть ЦСКА. Сам Траоре хочет вернуться в Россию. ЦСКА очень хороший вариант продолжения карьеры для него.

    – Почему?

    – Я очень хорошо отношусь к Слуцкому и Гинеру, уважаю их. Считаю, Слуцкий ведет себя благородно, порядочно после Euro. Работа в клубе и сборной – две совершенно разные вещи. Меня удивляет другое. Почему ни один футбольный чиновник не подал в отставку? Все говорят про Кокорина и Мамаева. Они виноваты, не спорю. Но в большей степени виновата система и чиновники, которые ее охраняют. Однако они почему-то свои посты сохранили, – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2016 20:29
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 9 июля 2016, 00:47

      кому на хрен нужна эта каланча??))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 8 июля 2016, 20:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как можно очень хорошо относиться к говну?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > трениришко 8 июля 2016, 23:25

      На это дал ответ Тимур Шаов в своей песне о говне:

      "Чтоб торговать, иметь навар,
      Все врут о вкусе «Рамы»,
      В торговле важен не товар,
      Здесь главное – реклама.
      Вот я советую одно:
      Откройте для себя говно.
      Самой природой нам дана
      Уникальнейшая формула говна!

      Если жизнь пришла в упадок,
      Если ходишь сам не свой,
      Съел кусочек – и порядок!
      Вкус устойчивый такой!

      Спасает от прыщей говно,
      От перхоти и СПИДа,
      Так как без сахара оно,
      С ксилитом, карбамидом,
      Просто добавь воды в говно,
      Получишь лучше, чем вино.
      Ведь стоматологи всех стран
      Говно рекомендуют нам!

      Что за сделка без обмана?
      Что за пьянка без вина?
      Что за ширка без баяна?
      Что за жизнь без говна?

      Говно не тонет, не горит,
      Прослужит долго очень.
      И запах пота устранит,
      И имидж ваш упрочит,
      Причём тут пальцы, старина?
      Мы все зачахнем без говна!
      Ведь это вам не «Panasonic»!
      С говном и бедность не страшна!

      Берёшь обычный пирожок
      Да и в говно макаешь.
      Почувствуй разницу, дружок,
      Иначе проиграешь!
      А вот холодное дерьмо
      Заменит десять эскимо.
      Скорее покупай, страна,
      Две палочки хрустящего говна!

      И гребёт народ активно
      Массу всяческой фигни.
      Всё надеются наивно
      Пережить критические дни.
      Уж так у нас заведено:
      Давным-говно, говным-давно –
      Говным-говно".

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