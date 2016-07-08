Янссен: «Скоро я стану игроком «Тоттенхэма»

Нападающий АЗ Венсан Янссен подтвердил тот факт, что голландский клуб практически достиг договоренности с «Тоттенхэмом» о переходе игрока в стан «шпор».

По информации голландских СМИ, трансфер лучшего бомбардира Эредивизие сезона-2015/16 обойдется лондонцам в 22 миллиона евро.

«Я больше не буду тренироваться с АЗ. Переговоры между клубами почти завершены. Теперь я буду находиться дома и ждать телефонного звонка. Испытываю радость по этому поводу.

Я изначально хотел перейти в «Тоттенхэм». Это отличный клуб с фантастическим стадионом, обладающий огромным потенциалом. Любой на моем месте поступил также, – сказал Янссен в интервью Algemeen Dagblad.

В прошедшем сезоне Янссен принял участие в 49 играх во всех турнирах, записав в свой актив 31 забитый мяч.