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  • Слуцкий: «Убрал бы лимит на легионеров в РФПЛ и сделал бы потолок зарплат для россиян»

Слуцкий: «Убрал бы лимит на легионеров в РФПЛ и сделал бы потолок зарплат для россиян»

8 июля 2016, 13:55
45

Экс-главный тренер сборной России и тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о вещах, которые хотел бы изменить в российском футболе.

– Если бы вам дали возможность поменять три вещи в российском футболе, что бы это было?

– Первое – убрал бы лимит на легионеров.

Второе – сделал бы потолок зарплат для российских футболистов. Два потолка: до 23 лет и старше 23 лет. Старше 23 лет – условно 1 миллион евро в год. Хочешь получать больше – езжай в Англию, Испанию, Италию. В конкурентную среду, где у тебя нет паспорта, где надо работать каждый день, где на 40 процентов не прокатит, а только на 100. До 23 лет – зарплата еще ниже.

– Насколько я знаю, ваша зарплата в ЦСКА больше 1 миллион евро в год. Вы готовы на то, чтобы тренерам тоже сделали ограничение?

– Да ради Бога. В ЦСКА я ни разу и ни с кем не разговаривал о своей заработной плате. Клуб мне всегда назначал ее сам, клуб сам, когда считал нужным, ее поднимал. Я ни разу даже не задавал про это вопросы. И еще раз – во время того разговора в номере было сказано: «Мы – говно». То есть тренер здесь находится в такой же ситуации, как и футболисты, если не в худшей.

Ну и третье – четко прописал бы траты клубов, которые находятся на государственном финансировании, на зарплату футболистов и на детский футбол. Прописал так, чтобы эти статьи расходов не отличались в тысячу раз друг от друга. Простой пример: в моем родном Волгограде даже в послевоенные годы проводился чемпионат города среди юношей. Всегда, даже после войны. 2016 год – первый, когда его не провели! Потому что не нашли на это полмиллиона рублей.

– Если мы вводим потолок зарплат и отменяем лимит, вы готовы перенестись в 90-е? «Жемчужина» из Сочи, нижегородский «Локомотив»…

– На топовых стадионах? Да! Голландия – вы же ее большой поклонник. Топовые стадионы, полно молодежи, мало легионеров, особенно в составе середняков. Это как-то сказывается на посещаемости? Нет, там полные стадионы, отличное зрелище. Все равно без государственных денег нам никуда. Но если система будет такая, деньги будут тратиться эффективнее.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (45)
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Dmitriy 71
1467975553
да и тогда наших вообще не будет. сука гинеровская
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STatham
1467976593
Какой миллион Евро. Причем тут деньги. Играть надо учиться и желание играть должно быть за страну. О чем Вы тут вообще говорите то!!! Блять неужели не понятно, что Французы, Хорваты, Валийцы, Исландцы играют блять на поле не за миллионы евро. Они что по вашему плачут на поле что премии не получат??? Ну блять, слов нет у меня. Клоуны все.
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андрей андреев
1467976884
Город-герой Волгоград,самый бедный город(>500000) на Юге России.Какой нафиг чемп.города.Езжай туда,поднимай футбол.Хрена вы все в Москву претесь,если деньги не интересуют?
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Legioner-05
1467977517
Да уж,явно игроки не слушались Слуцкого,они же звезды мля
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Сергей Свояк
1467979013
Всё чётко сказал !
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cska-62
1467979097
А зачем вводить какие-либо ограничения с заработными платами, если убрать лимит на легионеров? И тем самым грубо нарушать законодательство? Не говоря уже о том, что сразу же появятся серые доплаты в конвертах... Детско-юношеский футбол в стране развивать нужно, но к состоянию нашей сборной этот вопрос имеет весьма косвенное отношения. Талантливых футболистов в стране и сегодня достаточно, но их лимит на легионеров развращает, превращая в "жирных котов", которые паразитируют на российском паспорте... И лишает возможности развиваться и совершенствовать своё мастерство в процессе конкурентной борьбы за место в основном составе. ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ - ВРАГ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА! И ввели его и поддерживают вредители, которых нужно разоблачить и судить... Как самых настоящих врагов народа! Не сомневаюсь, что там имеется ещё и корыстная составляющая... Но требуется тщательное расследование деятельности г-на Мутко и ревизия всего футбольного хозяйства в нашей стране.
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alp
1467981372
все твердят об отмене лимита, и только тупорылое футбольное руководство страны пытается втереть, что он нужен для сборной. а нахера нам такая сборная при лимите, они никак не объясняют... старые и тупые самовлюбленные кретины
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Заря
1467981837
Даёшь Слуцкого президентом РФС! Я серьёзно.
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ufos73
1467981973
Все отметили не логичность, "самого логичного тренера России"... Потолок нах не нужен, если не будет лимита )))
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ufos73
1467982249
К тому же потолок в 1 лям, превратит наш чемп в бразильско0африканский, тогда нужно вводить и для легов потолок, но это отпустит наше болото вообще до уровня африки...
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