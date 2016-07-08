Слуцкий: «Убрал бы лимит на легионеров в РФПЛ и сделал бы потолок зарплат для россиян»

Экс-главный тренер сборной России и тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о вещах, которые хотел бы изменить в российском футболе.

– Если бы вам дали возможность поменять три вещи в российском футболе, что бы это было?

– Первое – убрал бы лимит на легионеров.

Второе – сделал бы потолок зарплат для российских футболистов. Два потолка: до 23 лет и старше 23 лет. Старше 23 лет – условно 1 миллион евро в год. Хочешь получать больше – езжай в Англию, Испанию, Италию. В конкурентную среду, где у тебя нет паспорта, где надо работать каждый день, где на 40 процентов не прокатит, а только на 100. До 23 лет – зарплата еще ниже.

– Насколько я знаю, ваша зарплата в ЦСКА больше 1 миллион евро в год. Вы готовы на то, чтобы тренерам тоже сделали ограничение?

– Да ради Бога. В ЦСКА я ни разу и ни с кем не разговаривал о своей заработной плате. Клуб мне всегда назначал ее сам, клуб сам, когда считал нужным, ее поднимал. Я ни разу даже не задавал про это вопросы. И еще раз – во время того разговора в номере было сказано: «Мы – говно». То есть тренер здесь находится в такой же ситуации, как и футболисты, если не в худшей.

Ну и третье – четко прописал бы траты клубов, которые находятся на государственном финансировании, на зарплату футболистов и на детский футбол. Прописал так, чтобы эти статьи расходов не отличались в тысячу раз друг от друга. Простой пример: в моем родном Волгограде даже в послевоенные годы проводился чемпионат города среди юношей. Всегда, даже после войны. 2016 год – первый, когда его не провели! Потому что не нашли на это полмиллиона рублей.

– Если мы вводим потолок зарплат и отменяем лимит, вы готовы перенестись в 90-е? «Жемчужина» из Сочи, нижегородский «Локомотив»…

– На топовых стадионах? Да! Голландия – вы же ее большой поклонник. Топовые стадионы, полно молодежи, мало легионеров, особенно в составе середняков. Это как-то сказывается на посещаемости? Нет, там полные стадионы, отличное зрелище. Все равно без государственных денег нам никуда. Но если система будет такая, деньги будут тратиться эффективнее.