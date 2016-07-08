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    Канделаки: «Ждем Кокорина на «Матч ТВ», откровенный разговор пойдет ему на пользу»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки пригласила нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина принять участие в эфире телеканала. По ее мнению, откровенный разговор должен пойти игроку на пользу.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин на пару со своим партнером по национальной команде Павлом Мамаевым потратили 250 тысяч евро на шампанское в одном из ночных заведений Монте-Карло, угощая напитком всех присутствующих. Позже форвард опроверг свою причастность к оплате счета за алкоголь, заявив, что намерен доказать свою невиновность.

    «Здорово, что Кокорин собрался с силами и извинился. Увы, это не меняет отношение к глупости, но дает надежду болельщикам, что он на поле докажет свою состоятельность, как футболиста. Иногда, такой урок очень помогает переоценить жизненные приоритеты.

    Ждем Кокорина в эфире «Матч ТВ». Уверена, что откровенный разговор пойдет ему только на пользу», – написала Канделаки на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    08.07.2016 12:47
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 8 июля 2016, 15:43

      Теперь Кокорин будет звездиться у Малахова и т. д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 8 июля 2016, 14:57

      Мамаева не трогают, потому что он в составе сборной не появлялся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 июля 2016, 14:50

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 14:11

      бедненький сопельки за ним подтирать будет в прямом эфире жаль не посмотрю потому что матчТВ из принципа не смотрю только если АПЛ показывают не понятно для чего этот канал сделали ЧЕ идет а футбол Гусев комментирует просто противно со Стогниенко вообще угораю тот орет охает ухает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 8 июля 2016, 13:50

      Ахахахаха))Глупости?)))а как сама в аварию с любовником попадала в аварию в Ницце?))это не глупость?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AtticusFinch 8 июля 2016, 13:51

      Она Святая!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 8 июля 2016, 13:36

      Ну а о футболе разговора не будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июля 2016, 13:27

      Прогнулся,извинился,ну и лол.Теперь на тебе каждая..прости Господи..будет себе рейтинг поднимать,и унижать до конца жизни.

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