Клаттенбург назначен на финал Евро

УЕФА назначил судей на финальный матч Евро-2016 между Францией и Португалией.

Главным судьей будет англичанин Марк Клаттенбург. Ассистенты арбитра – Саймон Бек и Джейк Коллин, четвертый судья – Виктор Кашшаи (Венгрия), дополнительные помощники – Энтони Тэйлор и Андре Марринер (оба Англия).

Клаттенбург станет вторым рефери в истории, который в один год будет работать и на финале Лиги чемпионов, и на финале чемпионата Европы. Первым был португалец Педру Проэнса в 2012 году.

Финал чемпионата Европы между Францией и Португалией состоится 10 июля.