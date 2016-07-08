Кокорин: «Сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин сделал заявление о вечеринке в Монте-Карло.

«Всем здравствуйте. Наверное, нужно было прокомментировать и то видео в соцсетях. Хотелось бы сказать, что я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. Я хотел бы попросить прощения у всех, кого обидел мой поступок. Не оправдываюсь.

Повторяю, не имеем отношение к тому количеству шампанского, невероятным суммам и, что самое важное, что ставили русский гимн – это полная чушь. Неправильно, что после вброшенного видео, не имеющего фактов и доказательств на тебя вешают все грехи. Сейчас осознаю, что самим фактом появления в подобном заведении, эта ситуация выглядела глупо.

Даже не знаю, что сказать. Наверное, еще тот момент, что это все произошло после неудачной игры на Евро. Я могу сказать, что я переживаю за то, как мы выступили во Франции. Не снимаю с себя ответственности за это. Могу попросить еще раз прощения у своих близких, родных, у наших близких. Они переживали. Попросить прощения у руководства клуба, сборной, болельщиков, которые переживают за страну и футбольный клуб «Зенит», – сказал Кокорин.