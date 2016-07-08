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  • Кокорин: «Сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал»

Кокорин: «Сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал»

8 июля 2016, 10:37
24

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин сделал заявление о вечеринке в Монте-Карло.

«Всем здравствуйте. Наверное, нужно было прокомментировать и то видео в соцсетях. Хотелось бы сказать, что я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. Я хотел бы попросить прощения у всех, кого обидел мой поступок. Не оправдываюсь.

Повторяю, не имеем отношение к тому количеству шампанского, невероятным суммам и, что самое важное, что ставили русский гимн – это полная чушь. Неправильно, что после вброшенного видео, не имеющего фактов и доказательств на тебя вешают все грехи. Сейчас осознаю, что самим фактом появления в подобном заведении, эта ситуация выглядела глупо.

Даже не знаю, что сказать. Наверное, еще тот момент, что это все произошло после неудачной игры на Евро. Я могу сказать, что я переживаю за то, как мы выступили во Франции. Не снимаю с себя ответственности за это. Могу попросить еще раз прощения у своих близких, родных, у наших близких. Они переживали. Попросить прощения у руководства клуба, сборной, болельщиков, которые переживают за страну и футбольный клуб «Зенит», – сказал Кокорин.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (24)
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olic29ivica
1467964632
Потому что отпуск надо по нормальному проводить рыбалка, охота, подальше от города)), а ни по клубам заморским мажорить, деграданты.
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lekseij2007
1467964672
Кто то вбил в его голову лишь одно: что может больше не получать большие деньги. Вот только это и сподвигло его извиниться. И ничего больше !
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андрей андреев
1467964875
Тьфу,противно слушать.Что только не делают люди ради денег,ещё на колени встань
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Сергей Свояк
1467966261
Базара нет. 20 млн. рублей в месяц зарабатывать. И я бы извинился... Хотя скорее был бы более скромнее. Даже если бы играл очень хорошо.
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ASG
1467966592
лишать нахрен лицензии таких футболистов!
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NEK777
1467967891
Хорошего вам настроения, болельщики! Вы держитесь там, просто денег у меня ещё до х..
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greck
1467968518
а если одним словом - ОТЪЕБИТЕСЬ...
Ответить
AloneStalker
1467968817
Кокорин - членпион
Ответить
nik33
1467970096
Есть такой фильм Официант с золотым подносом.В фильме произнесена фраза Грешно быть богатым в нищей стране...это не про Вас Александр?
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guron88
1467971137
Кокорину - нечего делать в сборной ! Да и в футболе, тоже...
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