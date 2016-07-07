Ванек пройдет медосмотр в «Уфе»

Полузащитник «Виктории» из Пльзени Ондржей Ванек в ближайшее время может перейти в «Уфу».

Официальный сайт чешского клуба сообщает, что футболист отправился в Россию для прохождения медицинского осмотра. В случае успешного завершения обследования с игроком будет подписан контракт, личные условия которого, по информации источника, уже согласованы.

В прошлом сезоне Ванек сыграл за «Викторию» 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в один миллион евро.