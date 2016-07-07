Карпин: «Лимит – это путь в никуда, он разрушает наш футбол»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин считает закономерным, что петицию о роспуске сборной России подписали более 125 тысяч человек.

– Это нормальное явление. Естественно, после такого результата, считаю, что для нашей сборной провального, то, что будет негативное отношение, естественно. Другое дело, чтоб этот негатив не уходил, так скажем, в песок. Понятно, что это неудачное выступление, но самое главное разобраться, почему. Причем это уже не первый год. Поэтому надо понять, почему это происходит и решать эти проблемы, а не оставить опять все, не пустить все на самотек.

– Так почему, на ваш взгляд, это все происходит в нашем футболе?

– Только одного проблемного пункта нет. Начиная от детско-юношеского футбола и заканчивая лимитом. Почему я акцентирую внимание на лимит, потому что есть у нас молодые футболисты и есть у нас там сборные, которые выигрывают чемпионаты мира либо чемпионаты Европы. Мы не можем сказать, что у нас молодые футболисты слабее исландцев, например, либо албанцев, либо еще кого-то. Они появляются, другое дело, что с ними происходит потом — вот в чем вопрос. А то, что происходит с ними потом, почему не прогрессируют, хотя лимит способствует тому, чтобы они получали игровое время. Одно дело — получать игровое время, а другое дело — выигрывать конкуренцию, чтобы это игровое время получать. По мне в этом и заключается главная проблема. Я сейчас уже не говорю про деньги.

– Отмена лимита на легионеров поможет российскому чемпионату и в первую очередь сборной?

– До 2018 года сейчас уже контракты со всеми подписаны, возможно, и нет, но это путь в никуда, то есть 8 лет уже, или сколько, лимит введен. Это разрушает наш футбол просто. Как можно быстрее надо принимать решение, а не загонять его еще дальше в яму, – сказал Карпин.