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    Петицию о роспуске сборной России подписало более 125 тысяч человек

    Более 125 тысяч человек подписало петицию на сайте Change.org о роспуске сборной России. Отметим, что данный документ направлен президенту РФ, Государственной Думе и правительству страны.

    «Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На сэкономленные деньги построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением. Вот уже 10 лет долгожданного чуда нет. Может быть, стоит что-то менять, может быть, мы пропустили что-то важное», – говорится в тексте петиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 16:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Stason77 9 июля 2016, 19:39

      "Кстати,сайт Change.org пиндосовский. Хозяева находятся в Америке.И нам он не указ.Это всё происки Госдепа. Лодку раскачивают нашу.Подводную. ." Вон из СТРАНЫ -пидоры которые подписывают всякое говно! Артему Асханову в первую очердь в жопу КОЛ!

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 8 июля 2016, 13:21

      Не слушайте не кого ! Подписывайте петицию, голосуйте, участвуйте ! Хоть что нибудь делайте ! Не будьте равнодушными ! Равнодушие - худшее зло...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июля 2016, 21:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кстати,сайт Change.org пиндосовский. Хозяева находятся в Америке.И нам он не указ.Это всё происки Госдепа. Лодку раскачивают нашу.Подводную. .

      -7
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 7 июля 2016, 21:25

      В конце 80-х - начале 90-х годов в период разгула оголтелой "свободы", популизма, народных волеизъявлений..., короче идиотизма, когда губернаторами краёв и мэрами городов выбирали спившихся грузчиков (зато свой!) или бандитов, был принят такой сверхидиотский закон о выборности руководителей предприятий. Трудовые коллективы на общих собраниях простым голосованием избирали директора! Кого там только в тот короткий период не навыбирали!!! Сколько предприятий страны в итоге прекратило своё существование! И вот смотрю, теперь сборную страны по футболу будет набирать не главный тренер, а Народ! Ну-ну, посмотрим! Я этот дебильник уже видел.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Виталий1 7 июля 2016, 21:37

      Ну ,предприятия сдохли совсем по другим причинам.Кстати,сейчас,без выборов,доля промпроизводства в ввп за 16 лет упало до 36%с 54%.Остальное-сырьё.

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Виталий1 7 июля 2016, 21:56

      ....а хто тебе сказал, что после роспуска сборной, ее состав будет определять народ???...лишь бы че то пиз...нуть

      4
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > Виталий1 8 июля 2016, 06:51

      Ты сам по ходу дебильник!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 июля 2016, 20:14

      О том, чтобы ни один игрок, выходивший на поле в составе сборной России на ЧМ-2014 и Евро-2016 не вышел в будущем в новой сборной подпишется не глядя 90 000 000 человек. А вы ведете речь о каких-то 125 000!

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Serjoga 7 июля 2016, 21:07

      .....если не глядя, бери больше: все 148 млн.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июля 2016, 17:46

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      ну радует всего 125 тысяч идиотов, не так у ж и много на всю страну ))
      Уже от одной просьбы "расформировать сборную" кретинизмом полным попахивает.
      а фраза "На сэкономленные деньги построить футбольные поля" просто добивает своим тупизмом и элементарным незнанием кто игрокам зарплату платит.

      -5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > FanatSerj 7 июля 2016, 18:01

      .....а ну ка расскажи нам, финансовый гений, как ты говоришь: "кто игрокам зарплату платит"!!!...только по подробней, ту мотивационную часть - за участие в играх сборной, премиальные в этих же играх и на каком основании (контракт, договор и т.д.).....если не пояснишь - то можешь засунуть свой поганый язык в свою же глубокую морщинку!!!...тут таких знатоков, вроде тебя, знаешь скока

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Саня БУБА 7 июля 2016, 18:58

      вон тупездень еще один, ты на те что им в сборной деньги платят собрался поля строить?
      Ты не путай сколько они получают в клубах и раз в два года на международном соревновании и то если еще попадут, а то у наших это тоже событие не частое.

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > FanatSerj 7 июля 2016, 21:11

      .....ну вот...чтд!!!...а теперь сделай то, что я тебе сказал, клоун...и больше ни когда не смеши людей, превосходящих тебя по развитию на цивилизацию..

      1
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      Рейтинг: +16

      Ponich 7 июля 2016, 17:00

      Если государство это подпишет то больше ничего не будет. Т.к. по правилам ФИФА вмешательство государства карается дисквалификацией РФС от всех турниров (международных и континентальных). Могут и ЧМ 18 отнять.

      -3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Ponich 7 июля 2016, 17:16

      ....та ни кто ни чего подписывать не будет!!!...еще один больной!!!...петиция уже давно подписана.....а вот рекомендации кое кому по кое какому вопросу, даны будут!!!!...даже не сомневайся!!!!

      5
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 7 июля 2016, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      идиоты xD

      -6
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 июля 2016, 16:55

      Если Мутко останется при власти, то хоть 10 000 000 000 набери эта петиция,ничего не изменится...

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Pro100Kid 7 июля 2016, 17:17

      ....изменится!!!..даже если в петиции будет всего одна подпись!!!!...твой мудко ни чего не решает!!!!

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 июля 2016, 16:51

      и я 125001

      2
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