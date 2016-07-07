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  • Горлукович: «На месте Кокорина и Мамаева я бы послал всех подальше»

Горлукович: «На месте Кокорина и Мамаева я бы послал всех подальше»

7 июля 2016, 07:37
43

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович дал оценку поведению игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые «отметились» в ресторане Монте-Карло.

«Не понимаю, в чем тут вообще дискуссия. Люди были в отпуске, отдыхали за свои деньги, легальные деньги. Они платят налоги и делают со своими деньгами то, что захотят, находясь вне сборной и вне клуба. Рамок закона Мамаев и Кокорин не переступали, потому на их месте я бы послал всех подальше.

Что касается клубов, то у каждого свой имидж и свои требования. Переводы в молодежные команды – это просто смешно», – отметил Горлукович.

Напомним, что оба футболиста были переведены в дубли своих команд «Краснодара» и «Зенита».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мамаев Павел Кокорин Александр Горлукович Сергей
Комментарии (43)
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KELT88
1467867651
Послал бы Горлуковича, куда по дальше...
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vladimir-7
1467868060
Справедливо. Такое впечатление, что всех жаба жуёт или делать нечего. Напомню про кота, которому когда делать нечего, он яйца лижет.
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Sanloko
1467869105
понятно, что заработал-потратил, но когда это касается футболистов сборной всё не так просто. Надо быть полными идиотами, чтобы после такого позора прилюдно ПОД ГИМН РОССИИ шиковать в Монте-карло. Пейти, курите и т.п., но только, чтобы вас никто не видел и не слышал, а за унижение государственного гимна я бы лишил права вызываться в сборную.
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kuchipachi
1467869196
не вопрос, что это их дело где и как развлекаться. только есть одно НО - никакая, просто безвольная игра за сборную на чемпионате, интересующем весь мир! и тут сразу такие развлечения! у меня после вылета нашей сборной сложилось впечатление, что игра за сборную для них - обуза, что они все завидуют своим колегам, которые не поехал на ЧЕ и отдыхают в то время, пока они опять тренируются. и им хочется побыстрее избавиться от этого бремя как ЧЕ и сборная. и эта сиутация в общем то доказывает мои предположения.
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hunta
1467869218
Пусть делают что хотят, но оставляют это при себе, не надо куражится над чувствами болельщиков... И пора лимит на "легионеров" сменить на лимит на зарплаты....
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ArReal
1467876456
Хоть ещё один адекватный человек нашёлся!!!
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vgarakh
1467876947
Еще один неадекватный человек нашелся!!!!!!
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neveldomha
1467877430
Правильно сказал.
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Тraumtanzеr
1467879861
Все правильно дед говорит.
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Тraumtanzеr
1467882703
Блять, тут одни совки и нищеброды походу, завидуют, деньги чужие считают, смотрите не заплачьте))
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