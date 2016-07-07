Горлукович: «На месте Кокорина и Мамаева я бы послал всех подальше»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович дал оценку поведению игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые «отметились» в ресторане Монте-Карло.

«Не понимаю, в чем тут вообще дискуссия. Люди были в отпуске, отдыхали за свои деньги, легальные деньги. Они платят налоги и делают со своими деньгами то, что захотят, находясь вне сборной и вне клуба. Рамок закона Мамаев и Кокорин не переступали, потому на их месте я бы послал всех подальше.

Что касается клубов, то у каждого свой имидж и свои требования. Переводы в молодежные команды – это просто смешно», – отметил Горлукович.

Напомним, что оба футболиста были переведены в дубли своих команд «Краснодара» и «Зенита».