Луческу: «Будет очень сложно перестраиваться без Халка»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги товарищеских матчей команды. Напомним, вчера «Зенит» уступил «Сьону» со счетом 1:3.

«В первую очередь я рассматриваю эти игры как тренировочные. Конечно, важен и результат, потому что он создает энтузиазм в тренировочном процессе. Но я уже говорил, что в отсутствие игроков основного состава мне было важно увидеть во всех этих матчах молодых футболистов, посмотреть на будущее этой команды.

Много говорилось о том, что молодых игроков здесь не используют, и я попытался во всех этих матчах сделать это, а мы участвуем, в принципе, во встречах международного уровня. Это оказалось не так просто и для них, и для команды в целом. Они пока не привыкли брать на себя большую ответственность, для этого нужно больше игровой практики такого уровня, который есть сейчас, и тогда они получат большую уверенность, потому что на сегодняшний день те ошибки, которые они допускают, совсем детские.

В этих матчах мы использовали 17 игроков из второй команды. Они должны пользоваться отсутствием футболистов основного состава и должны расти от игры к игре. К сожалению, допускаются ошибки технического плана, которые часто приводят к взятию ворот. Плюс мы чуть-чуть меняем нашу игру и порой рискуем. Хочу, чтобы команда выходила из обороны только через пас, а не так, как было раньше, и контролировала мяч больше», – сказал Луческу.

Также наставник прокомментировал уход Халка из клуба и отсутствие травмированного Данни.

«Будет очень сложно перестраиваться. Дело не только в потере Халка, но и в потере Данни, который еще долго не будет играть. Сложно играть той системой, которая игралась раньше. Часто играли длинными передачами, подбирали мяч, и вся надежда была на индивидуальное мастерство Халка. Будем надеяться, что, может быть, приобретем креативного игрока, который сможет помочь команде прибавить в атакующих действиях. Пока на этих позициям использовали Могилевца, использовали Евсеева, которые здесь росли и считаются будущим «Зенита».