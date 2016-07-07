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Луческу: «Будет очень сложно перестраиваться без Халка»

7 июля 2016, 01:12
15

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги товарищеских матчей команды. Напомним, вчера «Зенит» уступил «Сьону» со счетом 1:3.

«В первую очередь я рассматриваю эти игры как тренировочные. Конечно, важен и результат, потому что он создает энтузиазм в тренировочном процессе. Но я уже говорил, что в отсутствие игроков основного состава мне было важно увидеть во всех этих матчах молодых футболистов, посмотреть на будущее этой команды.

Много говорилось о том, что молодых игроков здесь не используют, и я попытался во всех этих матчах сделать это, а мы участвуем, в принципе, во встречах международного уровня. Это оказалось не так просто и для них, и для команды в целом. Они пока не привыкли брать на себя большую ответственность, для этого нужно больше игровой практики такого уровня, который есть сейчас, и тогда они получат большую уверенность, потому что на сегодняшний день те ошибки, которые они допускают, совсем детские.

В этих матчах мы использовали 17 игроков из второй команды. Они должны пользоваться отсутствием футболистов основного состава и должны расти от игры к игре. К сожалению, допускаются ошибки технического плана, которые часто приводят к взятию ворот. Плюс мы чуть-чуть меняем нашу игру и порой рискуем. Хочу, чтобы команда выходила из обороны только через пас, а не так, как было раньше, и контролировала мяч больше», – сказал Луческу.

Также наставник прокомментировал уход Халка из клуба и отсутствие травмированного Данни.

«Будет очень сложно перестраиваться. Дело не только в потере Халка, но и в потере Данни, который еще долго не будет играть. Сложно играть той системой, которая игралась раньше. Часто играли длинными передачами, подбирали мяч, и вся надежда была на индивидуальное мастерство Халка. Будем надеяться, что, может быть, приобретем креативного игрока, который сможет помочь команде прибавить в атакующих действиях. Пока на этих позициям использовали Могилевца, использовали Евсеева, которые здесь росли и считаются будущим «Зенита».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (15)
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AZ
1467844359
Мирча... ты еще в Зените не поработал, а уже говоришь "сложно перестраиваться"....
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a-rakhmatov
1467855487
Хреновое начало у Мирча "многообещающее"......главное команду не развалил бы окончательно
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Zeff
1467858858
Что за тренер? Пытается найти замену Халку? Не найдёт. Как до Халка играли, не получится. Была насыщенная полузащита из опытных игроков. сейчас этого нет. Леги ушли и вряд ли кто сейчас в наш чемпионат поедет. Надо работать с тем, кто есть, а не плакать по Кокорину.
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bolela_16
1467867965
Развали до основания и созидай - это по русски
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Shinra
1467868289
Сдаётся мне, после тренерства этого Чаушеску, будем вспоминать АВБ как прекрасного и чуткого наставника.
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ДАША Д
1467869892
Пока Зенит вообще никакой.
Ответить
rubinovyi2
1467870307
Дедушка запереживал?
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firs04
1467874657
Луческу: Через три дня - без Витселя, Гарая, Ломбертца и Кришито вобще не пойму что с ними делать!!!
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Sanches 1204
1467876030
Правильно,пусть молодые показывают себя пока есть возможность
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DSmoto
1467878768
Не мешайте тренеру работать! Единственный за последние годы, кто хотя бы начал логично работать, все придет со временем !!!
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