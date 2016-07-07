Сантуш: «Чувствую радость за всех португальцев и греков»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после полуфинального матча Евро-2016 против команды Уэльса (2:0).

«Я чувствую радость – безграничную радость за всех игроков; за весь португальский народ без единого исключения; за многих греков, которые поддерживали меня в этот период, особенно во время плей-офф. Мы достигли цели, которую поставили перед собой два года назад во время моего первого матча со сборной в Сен-Дени.

В тот день мы поклялись, что сделаем все возможное, чтобы вернуться в Сен-Дени 10 июля. К счастью, все сложилось хорошо, и благодарить за это нужно игроков. Команда стала лучше, она стала надежнее и компактнее. Теперь возможно все», – сказал Сантуш.