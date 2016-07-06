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    Доронченко назначен спортивным директором «Анжи»

    «Анжи» объявил о о кадровых изменениях в клубе. Футбольный функционер Сергей Доронченко, известный по работе в «Кубани», сменил на посту спортивного директора махачкалинцев Нарвика Сирхаева, который назначен руководителем программы развития профессионального и молодежного футбола ФК «Анжи».

    Заместителем спортивного директора стал Сергей Марушко, ранее работавший спортивным директором «Крыльев Советов» и техническим директором «Кубани».

    Бывший заместитель руководителя «Кубани» по развитию молодежного футбола Николай Хлыстунов возглавил селекционную службу «Анжи». Экс-начальник селекционной службы Артем Скубилин назначен его заместителем.

    Источник: ФК «Анжи»

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    06.07.2016 15:20
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 7 июля 2016, 00:45

      Теперь там будут мутить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 6 июля 2016, 19:06

      Бедный Анжи(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июля 2016, 17:40

      Мда, потопили одно корыто, пересели на другое...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 6 июля 2016, 16:17

      У Анжи началась старая история Кубани, а у Кубани просто новая история развития клуба. Удачи Кубани рвите всех и вся!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июля 2016, 16:07

      Рука руку моет,какой нафиг честный чемп,все друзья-коллеги

      -1
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 6 июля 2016, 16:07

      в кубани все высосали,теперь на новую кормушку

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 июля 2016, 15:59

      Бизнесмены епт

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 6 июля 2016, 15:29

      какая важная новость

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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 6 июля 2016, 15:28

      Кубань перешла в анжи, чтобы точно в ФНЛ вышли..

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