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    Газзаев: «Футболисты должны поддерживать имидж клуба даже в общественных местах»

    Известный футбольный тренер Валерий Газзаев высказался о поведении игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

    «Любой спортсмен обязан подавать молодежи пример тактичного поведения и профессионального отношения к спорту. Это должно быть четко прописано в контракте. Они должны всячески поддерживать имидж клуба не только на футбольном поле, но и в общественных местах и в общении с болельщиками», – сказал Газзаев.

    Источник: Lenta

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    06.07.2016 14:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6297

      порт 6 июля 2016, 16:17

      Имидж ничто, Жажда, после шампанского, всё.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 июля 2016, 16:01

      Да все вы там гни*ые , деньги портят людей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 6 июля 2016, 15:41

      а кто то вообще усы сбрить обещал!!!!!!!!!11

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июля 2016, 15:13

      Сначала любой чиновник должен поддерживать имидж страны,а они воруют.Вице-премьер страны,друг Путина,купил целый этаж в Сталине.за 600млн.Футболисты просто дети,в сравнении

      1
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