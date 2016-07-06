Газзаев: «Футболисты должны поддерживать имидж клуба даже в общественных местах»

Известный футбольный тренер Валерий Газзаев высказался о поведении игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

«Любой спортсмен обязан подавать молодежи пример тактичного поведения и профессионального отношения к спорту. Это должно быть четко прописано в контракте. Они должны всячески поддерживать имидж клуба не только на футбольном поле, но и в общественных местах и в общении с болельщиками», – сказал Газзаев.