Кокорин покинул расположение «Зенита»

Футболисты «Зенита» продолжают подготовку к предстоящему сезону российской Премьер-лиги. Сегодня игроки провели утреннюю тренировку, на которой отсутствовал нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин.

Сообщается, что 25-летний форвард отправился в Финляндию, где присоединится к «Зениту-2».

Напомним, что Кокорин был переведен во вторую команду из-за скандальной ситуации в одном из ночных клубов Монте-Карло, где он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым потратил 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.