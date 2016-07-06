Мюллер: «Франция вышла в полуфинал не за счет удачи»

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер отметил уважение, с которым относятся в национальной команде к сборной Франции, с которой его команде предстоит встретиться в полуфинале Евро-2016.

«Франция вышла в полуфинал не за счет удачи. Мы относимся к сопернику с уважением. Было бы хорошо держать соперника подальше от своих ворот. Тогда они не смогут показать свой класс. Хуммельс, Хедира, Гомес и, возможно, Швайнштайгер – тяжелые потери, но к такому нужно быть готовыми. Зато другие игроки получат шанс проявить себя. Потери в качестве не будет», – заявил Мюллер.

Полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.