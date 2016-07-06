«Оренбург» подписал контракты с Прудниковым, Гутором, Жуничем и Бамбой

«Оренбург» оформил трудовые соглашения с голкипером Александром Гутором, нападающим Александром Прудниковым, а также хавбеками Ивицей Жуничем и Якубом Бамбой. Подробности контрактов пока неизвестны. Напомним, в сезоне-2016/17 клубу впервые в истории предстоит выступить в РФПЛ.

Последним клубом 27-летнего Гутора было минское «Динамо», за которое он выступал с 2013-го года. Прудников прошедший сезон провел в «Амкаре», сыграв 29 матчей и забив два гола. Жунич перебрался в стан оренбуржцев из луцкой «Волыни», а Бамба – из молдавской «Зари».