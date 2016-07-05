Глава комитета по этике: «Кокорин и Мамаев повели себя словно зажравшиеся чиновники»

Глава комитета по этике РФС Владимир Лукин прокомментировал поведение игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных заведений Монте-Карло. Напомним, нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара» приобрели шампанского на сумму 250 тысяч евро, и угощали им всех посетителей клуба.

«РФС пока не просил нас расследовать это дело. Мы же сами инициировать рассмотрение эпизода не можем.

Мое отношение? Ну что делать? Когда у человека в 20 лет с хвостиком появляются чудовищные, неоправданные, ничем не обоснованные средства, а культурой он не озаботился обзавестись, мы получаем вот это…

Кокорин и Мамаев смотрят на наших крупных чиновников, которые бесятся с жиру, когда страна живет тяжело. Так что они продукт нашего времени. Глазеют на более взрослые образцы и считают, что это и есть счастье. Разбить о скульптуру Родена кокосовый орех – это в их понимании счастье…», – сказал Лукин.

Как сообщалось ранее, оба игрока были переведены в дубли своих команд.