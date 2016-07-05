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  • Кавазашвили: «Сборную России распустить, поставить тренером Черчесова и подобрать состав из молодых игроков»

Кавазашвили: «Сборную России распустить, поставить тренером Черчесова и подобрать состав из молодых игроков»

5 июля 2016, 20:44
9

Заслуженный мастер спорта СССР голкипер Анзор Кавазашвили высказался относительно поступка игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, вдоволь повеселившихся в одном из ночных клубов Монте-Карло.

«Мне за Россию стыдно, мне стыдно за наши футбольные клубы, РФПЛ, потому что таких футболистов, как у нас в России в национальной сборной и даже в клубных командах, можно воспитать только дармоедами и такими людьми, которые абсолютно не понимают, что деньги – это еще не все в жизни. Футболистам вскружили голову заработные платы, бонусы и поощрение олигархов. Футболисты забыли, что играют за свою страну, а не за большие деньги.

Я бы хотел, чтобы высшее руководство нашей страны, министерство спорта, господин Мутко наконец-то поняли, что надо менять все полностью на 360 градусов, отношение в целом к футболу в России не только в командах мастеров, но везде, начиная от малого возраста футболистов, которые приходят в детские спортивные школы, и доведя их до сознания взрослых мужиков, когда они уже заканчивают выступать в футболе и переходят на следующий этап своей жизни.

Нужно распускать сборную команду России, полностью распускать, и, назначив Станислава Черчесова, надо подбирать в обязательном порядке состав тех футболистов, молодых, которые будут думать о величии нашей страны и нашего футбола. Без сердца и ума в футбол не играют. Люди, которые позволяют себе по-хамски относиться к нашим болельщикам, к нашей великой стране России, таких людей надо наказывать. Наказывать чем? В первую очередь их нужно отстранить не только от сборной национальной, но их нужно отстранить на некоторое время от игры в чемпионате России, в клубах», – приводит слова Кавазашвили «360 Подмосковье».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (9)
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ArReal
1467740861
Ещё один любитель Совковых методов...
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AnTiNeHrEsT
1467743863
Так думают большинство экспертов,так думают большинство фанатов как видно на форумах и сайтах,но так не думает верхушка у власти футбольной,и я думаю в этом направлении.Но почему никакого движения?Или я чего не понимаю,или сверху просто доят нашу страну,живя на откатах и т.д,или они там п.3..ц тупые?
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himik2-62
1467746782
пускай Бубнов набирает сборную)))чтоб потом пиз..л поменьше
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Kosmotoga
1467792426
а чем черчесов принципиально отличается от других тренеров российских ?
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