Кавазашвили: «Сборную России распустить, поставить тренером Черчесова и подобрать состав из молодых игроков»

Заслуженный мастер спорта СССР голкипер Анзор Кавазашвили высказался относительно поступка игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, вдоволь повеселившихся в одном из ночных клубов Монте-Карло.

«Мне за Россию стыдно, мне стыдно за наши футбольные клубы, РФПЛ, потому что таких футболистов, как у нас в России в национальной сборной и даже в клубных командах, можно воспитать только дармоедами и такими людьми, которые абсолютно не понимают, что деньги – это еще не все в жизни. Футболистам вскружили голову заработные платы, бонусы и поощрение олигархов. Футболисты забыли, что играют за свою страну, а не за большие деньги.

Я бы хотел, чтобы высшее руководство нашей страны, министерство спорта, господин Мутко наконец-то поняли, что надо менять все полностью на 360 градусов, отношение в целом к футболу в России не только в командах мастеров, но везде, начиная от малого возраста футболистов, которые приходят в детские спортивные школы, и доведя их до сознания взрослых мужиков, когда они уже заканчивают выступать в футболе и переходят на следующий этап своей жизни.

Нужно распускать сборную команду России, полностью распускать, и, назначив Станислава Черчесова, надо подбирать в обязательном порядке состав тех футболистов, молодых, которые будут думать о величии нашей страны и нашего футбола. Без сердца и ума в футбол не играют. Люди, которые позволяют себе по-хамски относиться к нашим болельщикам, к нашей великой стране России, таких людей надо наказывать. Наказывать чем? В первую очередь их нужно отстранить не только от сборной национальной, но их нужно отстранить на некоторое время от игры в чемпионате России, в клубах», – приводит слова Кавазашвили «360 Подмосковье».