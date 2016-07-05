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  • Созин: «Надо, чтобы Кокорин и Мамаев больше никогда и нигде в футбол не играли»

Созин: «Надо, чтобы Кокорин и Мамаев больше никогда и нигде в футбол не играли»

5 июля 2016, 20:20
15

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал поступок игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили пьяную гулянку в одном из ночных клубов Монте-Карло. Ранее уже появилась информация, что оба игрока будут переведены в дублирующие составы «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

«Родители упустили людей из-под контроля. Раньше надо было этим заниматься, когда только созрел мозг. Когда он начал раскрашивать себя, как папуас, нанося разные татуировки, надо было отцу задуматься, мол, может, с моим сыном что-то не так? В итоге упустили, а потом потянулась череда беззакония. Павлу Мамаеву насыпали денег столько, что он уже с ума сошел от них. У нас лимит на легионеров, и его хотят еще ужесточить. А некому больше играть! И футболист на эти свои деньги полетел в Монте-Карло и сказал: «Мне начхать на все это дело». Тут виноваты родители. Сейчас просят комментарий у министра спорта. А что Мутко может сделать? Пожурить его, сказать: «Паша, больше так не делай»? Он ему не работодатель.

Для россиян чемпионат Европы и запомнился двумя людьми: Мамаевыи и Шпрыгиным, с их драками, полетами. А люди на Евро до сих пор бьются насмерть, зато наши футболисты после такого провала летают в Монте-Карло. Можно сказать, что они нарушили какие-то этические нормы? Да они плевать хотели на все наши переживания. Надо, чтобы они никогда нигде не играли или играли в Европе, там таких денег им не заплатят. Это пиар, отрицательный, но тоже пиар. Они специально на это нарываются в Instagram и вот этими фотографиями. Они хотят, чтобы мы о них говорили.

Выгнать их надо из футбола! Сказать, чтоб шли на фабрику работать! Но не можем мы этого сделать, потому что футболистов в стране нет. Сначала детско-юношеский футбол надо структурно поднять, ведь это всего восемь-девять лет. Из-за ужесточения лимита они еще больше зарабатывать будут и чаще будут летать в Монте-Карло. Упустили родители и развратил лимит», – сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (15)
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Мы Русские
1467739446
Душевно сказал. Разорвать контракты без выплаты з/п и в Ростов/Томь/Мордовию, что бы ждали получки по пол года.
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андрей андреев
1467739619
Не хотелось вы вас расстраивать ,но у нас не только футболистов в стране нет,но и фабрик тоже.Вы когда последний раз пытались куда нибудь устроиться?
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roman230582
1467740476
Красиво жить не запретишь, виноваты те кто им такое бабло отстегивает
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ArReal
1467740546
Ещё один псевдо-эксперт повёлся на жёлтую прессу...=))и чё в прессе не написали что они 5 млрд на шампунь потратили)))Тут вся страна от злости и зависти на говно бы изошлась)) Нужно не чтобы они больше никогда и нигде не играли -а чтобы такие эксперты поменьше языком мололи...Как буд-то сам святой - шёл бы лесом со своими "совковыми советами"
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STatham
1467742146
Поправка: не только Кокорин и Мамаев, а все кто в сборной на поле были с первых минут, кроме Акинфея и Самедова, который вышел в конце матча - ибо он не причем был.
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sochi-2013
1467743972
Да обойдется российский футбол без таких "звезд". С уходом Халка да, что-то потеряли, а убери таких- через полгода никто про них и не вспомнит.
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1cent
1467745796
а созин это кто????? он че ваще добрых поступков не помнит, он скаждого свои полпроцента имеет
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467745942
Это отголосок выходки молодежной сборной, когда удалили половину команды.В той команде были удалены Жирков, Акинфеев и многие нынешние сборники. Вот после этого безнаказанного случая и началась вакханалия в российской сборной.
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loko-the_best
1467760493
Раздули из мухи слона. Футболисты - это тоже люди, имеют право вне поля расслабиться и отдохнуть. Если их и надо за что-то наказывать ссылкой во второй состав или лишением премий, так это за плохую игру. Полнейший бред запрещать играть в футбол за гулянки. Если топ-менеджер какой-нибудь компании получает, допустим, тысяч 500, компания за счет него зарабатывает огромные деньги, а сам он засветился где-нибудь в ночном клубе, где потратил миллион и угостил всех выпивкой, то компания его уволит? Кокорина и Мамаева хотят видеть на поле все, как бы кто не говорил, что ненавидит их, за то, что они в пол ноги отыграли евро и не отдали все силы за Россию, мы всё же ждем на поле их больше чем Головина или Нойштедтера, например. Все знают, что это сильные футболисты, которые нужны России. Меры, конечно, нужны, ничего хорошего в гулянках нет, но лишать футболистов возможности играть нельзя.
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loko-the_best
1467760826
Просто посмотрите на морду этого жирного, зажравшегося "эксперта", он вообще ничего не делает, так же ходит по клубам, курит кальян, просто его никто не знает и на него всем похер, вот и работает себе дальше.
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