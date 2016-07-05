Созин: «Надо, чтобы Кокорин и Мамаев больше никогда и нигде в футбол не играли»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал поступок игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили пьяную гулянку в одном из ночных клубов Монте-Карло. Ранее уже появилась информация, что оба игрока будут переведены в дублирующие составы «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

«Родители упустили людей из-под контроля. Раньше надо было этим заниматься, когда только созрел мозг. Когда он начал раскрашивать себя, как папуас, нанося разные татуировки, надо было отцу задуматься, мол, может, с моим сыном что-то не так? В итоге упустили, а потом потянулась череда беззакония. Павлу Мамаеву насыпали денег столько, что он уже с ума сошел от них. У нас лимит на легионеров, и его хотят еще ужесточить. А некому больше играть! И футболист на эти свои деньги полетел в Монте-Карло и сказал: «Мне начхать на все это дело». Тут виноваты родители. Сейчас просят комментарий у министра спорта. А что Мутко может сделать? Пожурить его, сказать: «Паша, больше так не делай»? Он ему не работодатель.

Для россиян чемпионат Европы и запомнился двумя людьми: Мамаевыи и Шпрыгиным, с их драками, полетами. А люди на Евро до сих пор бьются насмерть, зато наши футболисты после такого провала летают в Монте-Карло. Можно сказать, что они нарушили какие-то этические нормы? Да они плевать хотели на все наши переживания. Надо, чтобы они никогда нигде не играли или играли в Европе, там таких денег им не заплатят. Это пиар, отрицательный, но тоже пиар. Они специально на это нарываются в Instagram и вот этими фотографиями. Они хотят, чтобы мы о них говорили.

Выгнать их надо из футбола! Сказать, чтоб шли на фабрику работать! Но не можем мы этого сделать, потому что футболистов в стране нет. Сначала детско-юношеский футбол надо структурно поднять, ведь это всего восемь-девять лет. Из-за ужесточения лимита они еще больше зарабатывать будут и чаще будут летать в Монте-Карло. Упустили родители и развратил лимит», – сказал Созин.