«Зенит» расстался с Богаевым, Шейдаевым и Киреенко

Может это и к лучшему .Главное Шейдаеву найти клуб ,где будет в основном составе ,иметь игровое время на поле. Потенциал у него есть . А сидеть в Зените на лавке ,или играть периодически в Зените 2 , смысла нет .
«Зенит» покинули трое игроков. У нападающих Дмитрия Богаева, Рамиля Шейдаева и Павла Киреенко закончились контракты с петербургским клубом.
Богаев провел за основной состав сине-бело-голубых семь поединков, Шейдаев принял участие в пяти играх.
Киреенко выступал за вторую команду «Зенита», проведя в минувшем розыгрыше ФНЛ 31 матч и забив восемь голов.