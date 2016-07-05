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    «Зенит» расстался с Богаевым, Шейдаевым и Киреенко

    «Зенит» покинули трое игроков. У нападающих Дмитрия Богаева, Рамиля Шейдаева и Павла Киреенко закончились контракты с петербургским клубом.

    Богаев провел за основной состав сине-бело-голубых семь поединков, Шейдаев принял участие в пяти играх.

    Киреенко выступал за вторую команду «Зенита», проведя в минувшем розыгрыше ФНЛ 31 матч и забив восемь голов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.07.2016 19:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 5 июля 2016, 23:49

      Может это и к лучшему .Главное Шейдаеву найти клуб ,где будет в основном составе ,иметь игровое время на поле. Потенциал у него есть . А сидеть в Зените на лавке ,или играть периодически в Зените 2 , смысла нет .

      1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 июля 2016, 22:47

      Курбан Бердыев, захвати Шейдаева, он же бомбардир U19, будут зажигать на пару с Азмуном, уверен на 100 %.

      2
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 5 июля 2016, 21:21

      За то на легионеров надо бабки большие тратить,зачем своих то продвигать?Как меня скм последнее время бесит весь наш футбольный "мир"

      2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 5 июля 2016, 20:30

      нападающий Шейдаев ,20 лет ,лучший игрок молодёжной сборной, к тому же перспективный , уже должен играть в основном составе .Воспитанник СДЮШОР «Зенит». Это называется к ЧМ 2016 готовимся . Жаль. Надеюсь найдёт нормальный клуб и не угробит карьеру.

      4
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      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 5 июля 2016, 21:28

      Ошибся ЧМ 2018 ,уж слишком раздосадовала информация
      Рамиль Шейдаев.20 лет
      2014/2015.Зенит.выходил на заменах.5 игр. 0 мячей.
      2015/2016.Зенит 2.___13 игр.10 мячей.2 жёлтые карточки.
      2016.Кубок ФНЛ.Зенит 2 ___3 игры .1 мяч.
      2013/2017 .В сборной юношеской 17 ,18,19 и 21 ___35 матчей играл .25 мячей забил.
      Показатели феноменальные .Талант !!!
      Руководство в Зените ,вы чего отупели !!!

      4
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      Рейтинг: +42

      Lb40 5 июля 2016, 20:26

      Нашли крайних в том,что клуб товарники сливает один за одним...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 5 июля 2016, 20:01

      Богаев в основе в конце сезона играл, и не плохо играл, зачем от него избавляться?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 июля 2016, 19:59

      Шейдаев вполне перспективный игрок... Хотя это зеня, что с них взять...

      3
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 июля 2016, 19:43

      дибилы((((((((((((((ой дибилы(((((((((((

      2
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