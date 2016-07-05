«Зенит» расстался с Богаевым, Шейдаевым и Киреенко

«Зенит» покинули трое игроков. У нападающих Дмитрия Богаева, Рамиля Шейдаева и Павла Киреенко закончились контракты с петербургским клубом.

Богаев провел за основной состав сине-бело-голубых семь поединков, Шейдаев принял участие в пяти играх.

Киреенко выступал за вторую команду «Зенита», проведя в минувшем розыгрыше ФНЛ 31 матч и забив восемь голов.