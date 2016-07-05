Непомнящий: «Широков должен играть. Это не игрок «скамейки»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном уходе полузащитника ЦСКА Романа Широкова из армейского клуба.

«Как я понимаю, главный аргумент заключается в том, что Роман должен играть, – это не игрок «скамейки». А в ЦСКА присутствует серьезная конкуренция в центральной зоне, с этой позицией у армейцев все в порядке. Думаю, Роман пригодится любой другой команде, где нужны креативные люди центральной оси», – сказал Непомнящий.