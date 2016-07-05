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    Непомнящий: «Широков должен играть. Это не игрок «скамейки»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном уходе полузащитника ЦСКА Романа Широкова из армейского клуба.

    «Как я понимаю, главный аргумент заключается в том, что Роман должен играть, – это не игрок «скамейки». А в ЦСКА присутствует серьезная конкуренция в центральной зоне, с этой позицией у армейцев все в порядке. Думаю, Роман пригодится любой другой команде, где нужны креативные люди центральной оси», – сказал Непомнящий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2016 12:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 июля 2016, 22:13

      а зачем ему играть??? главное бабло с клуба выбить... вон Павлюченко втихаря рубит бабло сидя на лавке и ничего..

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 июля 2016, 17:21

      Широков должен играть.В ФНЛ)

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Pro100Kid 5 июля 2016, 17:30

      дзюба там же

      -1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 5 июля 2016, 14:16

      "Думаю, Роман пригодится любой другой команде". Да. Но он забыл добавить слово ФНЛ. Там именно такие скорости.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 июля 2016, 13:37

      Бери клуб ФНЛ и Рому в придачу! Он тебе "набегает"!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2016, 13:35

      пусть идет в Тосно а еще лучше Химки это его команда

      2
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 июля 2016, 13:25

      Как раз таки Томь нуждается в таком игроке.

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