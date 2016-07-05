Газзаев: «Так, как поступил Мамаев, поступать нельзя»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал скандальное высказывание игрока национальной команды Павла Мамаева.

«Думаю, Павел сам сейчас сожалеет, что высказался подобным образом. Читал, что Мамаев фактически извинился перед болельщиками и призвал прекратить оскорбления. Хорошо, что человек признал свою ошибку.

Естественно, так поступать нельзя. Наши футболисты являются публичными людьми. За ними следит и на них равняется молодежь. Они должны становиться примером тактичного поведения, профессионального отношения и хорошего результата», – сказал Газзаев.