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  • Газзаев: «Иностранные СМИ высмеивают нашу сборную, и они правы. Посмотрите, как наши поют гимн»

Газзаев: «Иностранные СМИ высмеивают нашу сборную, и они правы. Посмотрите, как наши поют гимн»

4 июля 2016, 23:39
17

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подытожил выступление сборной России на чемпионате Европы.

Специалист прокомментировал материал английской газеты The Guardian, которая назвала российскую команду худшей на Евро-2016, поставив выше даже сборную Украины, оставшуюся без набранных очков.

«К огромному сожалению, сбылся мой прогноз, озвученный еще до старта чемпионата Европы. Нашей сборной будет очень сложно, говорил я, она сможет бороться за третье-четвертое место. Фактически так и получилось... Очевидно, что и по результату, и по технико-тактическим действиям, и по зрительному восприятию игры Россия, увы, одна из худших на чемпионате Европы.

Вы говорите, нас поставили 24-ми – но разве есть существенная разница между условным 23-м и 24-м местом? Главное, мы сами понимаем: это был ужасный турнир.

Разочарование сейчас даже сильнее, чем после провала на чемпионате мира-2014. И лично мне, как человеку, который посвятил футболу всю свою жизнь, очень обидно, что иностранные средства массовой информации теперь высмеивают нашу сборную, пишут про нее с сарказмом. И ведь они, получается, правы! Команда дала для этого повод», – сказал Газзаев.

По мнению специалиста, вину за неудачное выступление должны разделить футболисты, тренерский штаб и руководство РФС.

«Виноваты сами. Вина лежит на руководителях, тренерах, игроках. Хочется спросить у нашей футбольной федерации – неужели российские футболисты действительно хуже исландцев, венгров, ирландцев, североирландцев, которые вышли в плей-офф, а Исландия и вовсе пробилась в четвертьфинал. Нет, не хуже! То же самое можно сказать, и когда сравниваешь россиян с большинством футболистов команды – полуфиналиста Euro-2016 Уэльса, не считая нескольких валлийских звезд. Но у тех команд был гораздо иной уровень подготовки, мотивации, отношения к делу. Знаете, что самое главное должно быть в человеке? Иммунитет принципа ответственности. Это касается и отношения к себе, и к другим людям, и любой профессиональной деятельности. Актуально и в футболе: Исландия, Венгрия, Северная Ирландия, Уэльс выходили не просто играть, а играть за честь страны, за репутацию, за патриотизм. И смотреть на них, даже при не самом высоком мастерстве отдельных игроков, было любо-дорого.

Где еще, если не на Олимпийских играх или таких крупных футбольных форумах, как чемпионаты мира и Европы, надо проявлять любовь к своей стране? Почему мы этого стесняемся? Обратите внимание даже на то, как исполняется гимн. Люди из других сборных его не просто поют, а буквально кричат – заводят себя, чтобы выйти на поле, образно говоря, как воины на решающий бой. А как поют наши… Один вроде слова произносит, другой просто губами шевелит, третий вообще стесняется. А чего стесняться, почему не можем во весь голос петь? Мы что, стесняемся своей страны, своей России?!».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Газзаев Валерий
Комментарии (17)
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SKS6891
1467666581
По делу сказал, Газзаев.
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sochi20
1467667405
Imenno !!! Stesnyayutsya rossii, ii est' tomu millioni prichin. Chto za detskie voprosi ?! Konechno, stesnyayutsya ! Ya bol'she ne govoryu, chto ya russkaya, kogda sprashivayut ( zhivu v Sweden, slava boru, davno...).
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арейская
1467676190
Прав Станислав, ох как прав, но наших игроков уже видимо ничем не пробить, чувство патриотизма загублено на корню большими деньгами, им они и поклоняются...
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gor77
1467684679
Какой смысл продолжать обсуждать игру нашей сборной? И при чём здесь гимн? Если хирург перед операцией будет петь гимн и "заводить" себя, то ещё лучше он работать не будет. Он просто будет выполнять всё и даже больше, чтобы помочь пациенту. А здесь просто надо менять чиновников, которые, как во времена СССР, вмешивались во всё, что только можно. У власти то бывшие комсомольцы. Что-то надоело уже одно и то же. (((((
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_Kesh_Suntar_
1467691871
Валерий Газзаев иди нах, слишком много кудахтаеш!
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андрей андреев
1467697896
Ещё раз.5140детей высших чиновников учатся в Англии.Ещё в Швейцарии,Франции и т.д.Про бизнес и не говорю.И не надо путать любовь к Родине,с патриотизмом.Это сказки для бедных.А наши "патриоты"-ворье.Типа,кричите"ура",а мы тут род шумок че нибудь спи...дим.
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TERIA-76
1467721951
У молодых нет ни чувства патриотизма, ни умения играть в футбол. У стариков нет сил играть в футбол. Вот такая она наша сборная по футболу!
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Serjoga
1467725679
Игнашевич даже рта не открывал! Так он и сыграл!
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