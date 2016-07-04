Газзаев: «Иностранные СМИ высмеивают нашу сборную, и они правы. Посмотрите, как наши поют гимн»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подытожил выступление сборной России на чемпионате Европы.

Специалист прокомментировал материал английской газеты The Guardian, которая назвала российскую команду худшей на Евро-2016, поставив выше даже сборную Украины, оставшуюся без набранных очков.

«К огромному сожалению, сбылся мой прогноз, озвученный еще до старта чемпионата Европы. Нашей сборной будет очень сложно, говорил я, она сможет бороться за третье-четвертое место. Фактически так и получилось... Очевидно, что и по результату, и по технико-тактическим действиям, и по зрительному восприятию игры Россия, увы, одна из худших на чемпионате Европы.

Вы говорите, нас поставили 24-ми – но разве есть существенная разница между условным 23-м и 24-м местом? Главное, мы сами понимаем: это был ужасный турнир.

Разочарование сейчас даже сильнее, чем после провала на чемпионате мира-2014. И лично мне, как человеку, который посвятил футболу всю свою жизнь, очень обидно, что иностранные средства массовой информации теперь высмеивают нашу сборную, пишут про нее с сарказмом. И ведь они, получается, правы! Команда дала для этого повод», – сказал Газзаев.

По мнению специалиста, вину за неудачное выступление должны разделить футболисты, тренерский штаб и руководство РФС.

«Виноваты сами. Вина лежит на руководителях, тренерах, игроках. Хочется спросить у нашей футбольной федерации – неужели российские футболисты действительно хуже исландцев, венгров, ирландцев, североирландцев, которые вышли в плей-офф, а Исландия и вовсе пробилась в четвертьфинал. Нет, не хуже! То же самое можно сказать, и когда сравниваешь россиян с большинством футболистов команды – полуфиналиста Euro-2016 Уэльса, не считая нескольких валлийских звезд. Но у тех команд был гораздо иной уровень подготовки, мотивации, отношения к делу. Знаете, что самое главное должно быть в человеке? Иммунитет принципа ответственности. Это касается и отношения к себе, и к другим людям, и любой профессиональной деятельности. Актуально и в футболе: Исландия, Венгрия, Северная Ирландия, Уэльс выходили не просто играть, а играть за честь страны, за репутацию, за патриотизм. И смотреть на них, даже при не самом высоком мастерстве отдельных игроков, было любо-дорого.

Где еще, если не на Олимпийских играх или таких крупных футбольных форумах, как чемпионаты мира и Европы, надо проявлять любовь к своей стране? Почему мы этого стесняемся? Обратите внимание даже на то, как исполняется гимн. Люди из других сборных его не просто поют, а буквально кричат – заводят себя, чтобы выйти на поле, образно говоря, как воины на решающий бой. А как поют наши… Один вроде слова произносит, другой просто губами шевелит, третий вообще стесняется. А чего стесняться, почему не можем во весь голос петь? Мы что, стесняемся своей страны, своей России?!».