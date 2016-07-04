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    Луческу ждет в «Зените» Ракицкого

    Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу намерен пригласить защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины 26-летнего Ярослава Ракицкого.

    «Луческу уже назвал руководству «Зенита» несколько фамилий игроков, которых он хотел бы видеть в команде, среди них числится и Ярослав Ракицкий. В «Зените» считают, что украинский защитник является отличным вариантом для команды, так как обладает хорошим набором профессиональных качеств, а также ему не потребуется много времени на адаптацию. Немаловажным является и то, что Ракицкий на протяжение почти семи лет работал под руководством Луческу в «Шахтере», а, следовательно, не возникнет проблем во взаимопонимании между игроком и тренером.

    Ракицкий не прочь переехать в Россию и выступать за «Зенит» под руководством хорошо знакомого ему тренера, однако губить карьеру в сборной футболист тоже не хочет. Переезд в Россию может серьезно осложнить жизнь украинскому защитнику. Поэтому здесь многое будет зависеть от того, какое решение он в итоге примет», – рассказал источник в петербургском клубе.

    Напомним, что Ярослав Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года. Всего за донецкий клуб защитник провел 244 матча в различных турнирах, забил 12 мячей и отдал 22 голевые передачи.

    Источник: Известия

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    04.07.2016 16:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 5 июля 2016, 09:32

      Только женку свою атошную с собой не тащит. Нечего ей тут делать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      Djazzz 4 июля 2016, 21:15

      Ракицкий лишним в Зените не будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Djazzz 5 июля 2016, 10:50

      хохлы не дураки попросят за него 30-ку

      0
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      Рейтинг: +803

      jet andy 4 июля 2016, 21:11

      Если он не сочувствующий правосекам, то почему бы и нет.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июля 2016, 19:41

      Хохлов только не хватало! Уж лучше бразильца какого-нибудь пусть привозит!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 июля 2016, 17:55

      только Тимощук аполитичен!!!!

      0
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 4 июля 2016, 17:08

      Спорт вне политики , ага

      1
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