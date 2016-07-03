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    Нойштедтер нашел новый клуб в Финском заливе

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер выложил фото с отдыха в Финляндии. Под снимком экс-игрок «Шальке» оставил такую подпись: «Следующая остановка – новый клуб».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 22:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 июля 2016, 14:13

      Зенит!!!

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 июля 2016, 00:29

      Он ещё от российского гражданства не отказался? На ЧЕ он был одним из худших в нашей сбродной!

      3
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      Рейтинг: +29

      Ru677 > multiscan 4 июля 2016, 10:00

      Ты прав чувак. Но Бубнов говорил что он в сборной играл не на своей позиции, может в этом дело плохой игры. Все таки человек
      в Шальке играл.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 3 июля 2016, 23:50

      жена то дала согласие??

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 23:26

      На хрена нам этот немецкий кал нужен?

      -3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Zeff 4 июля 2016, 00:04

      Калл из зенита не тянет, может калл из германии повыше качеством будет?

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Loko_Roma 5 июля 2016, 04:00

      Ну, тебе и пробовать.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 июля 2016, 23:14

      Бездари ))

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 3 июля 2016, 23:12

      загуби уже карьеру, перейди в зенит

      4
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 июля 2016, 23:09

      Да иди в зенит,чтоб им ещё пары сезонов ни чемпионства,ни ЛЧ не видеть.

      5
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      Рейтинг: +354

      valike35 3 июля 2016, 23:03

      если жена даст добро))

      3
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      Рейтинг: +663

      88serega88 3 июля 2016, 22:42

      Только не Зенит!!!!!!!!

      -2
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