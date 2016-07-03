Нойштедтер нашел новый клуб в Финском заливе

Зенит!!!
Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер выложил фото с отдыха в Финляндии. Под снимком экс-игрок «Шальке» оставил такую подпись: «Следующая остановка – новый клуб».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер выложил фото с отдыха в Финляндии. Под снимком экс-игрок «Шальке» оставил такую подпись: «Следующая остановка – новый клуб».
Зенит!!!
Он ещё от российского гражданства не отказался? На ЧЕ он был одним из худших в нашей сбродной!
жена то дала согласие??
Бездари ))
Только не Зенит!!!!!!!!