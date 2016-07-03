Слуцкий: «Я понял, что сборная – не мое. Есть ряд факторов, которые мне не по душе»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, покинувший пост наставника сборной России, заявил, что больше не планирует заниматься делами национальной команды. Об этом российский специалист рассказал в интервью «Российской газете».
– Вы твердо решили распрощаться со сборной?
– Да. Это пересмотру не подлежит.
– И даже, возможно, в неком будущем?
– Я понял – не мое. Мне бы не хотелось к этому возвращаться. Есть ряд факторов, которые мне не по душе.
– А кто займет этот пост?
– Не знаю. И это не ко мне.
Источник: Бомбардир.ру