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  • Слуцкий: «Я понял, что сборная – не мое. Есть ряд факторов, которые мне не по душе»

Слуцкий: «Я понял, что сборная – не мое. Есть ряд факторов, которые мне не по душе»

3 июля 2016, 16:47
16

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, покинувший пост наставника сборной России, заявил, что больше не планирует заниматься делами национальной команды. Об этом российский специалист рассказал в интервью «Российской газете».

– Вы твердо решили распрощаться со сборной?

– Да. Это пересмотру не подлежит.

– И даже, возможно, в неком будущем?

– Я понял – не мое. Мне бы не хотелось к этому возвращаться. Есть ряд факторов, которые мне не по душе.

– А кто займет этот пост?

– Не знаю. И это не ко мне.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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cska-62
1467554784
Остаётся выяснить, что же всё-таки "его"? Попробовал бы себя в шоу на ТВ, в цирке, в кулинарном искусстве... Только подальше от Его Величества Футбола...
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андрей андреев
1467556014
Спецом завалил,что бы в цска остаться
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Her.O
1467556402
Слуцкий молодец. Статус ЦСКА это показывает. Лучше тренер в России только Бердыев.
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Антибиотик
1467558796
Молодец, что признал, а то некоторых с этой кормушки только силой можно выдворить. Удачи, Леня, в РФПЛ.
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Vasilii1958
1467561859
Пенсионеры уйдут и будет леня в жо...е
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hunta
1467562162
Слуцкий мужик, причём порядочный, в отличии от многих....
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каа
1467570936
поздно понял однако....
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alp
1467572619
вроде профи, и сам должен был понимать.... хотел на двух лошадях покататься да седалища не хватило
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roman230582
1467583822
Сложно заставить бегать миллионеров по полю, особенно если миллионы им на шару достались
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gor77
1467617783
Мысли вслух! ))) Все мы, кто здесь пишет, по-своему переживаем за футбол. Все хотят одного - успехов и удачи. Ну почему обязательно надо писать свои "советы"? Ведь мы видем, в основном, только малую часть всего процесса. И никто из нас никогда не будет "у руля сборной или клуба". Но разбираемся в футболе почище всех специалистов вместе взятых! )))) М-дя! Ну, да ладно!
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