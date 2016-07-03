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    Невилл обвинил The Guardian в клевете

    Экс-помощник бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона Гари Невилл выразил глубокое возмущение по поводу статьи в The Guardian, в которой британское издание рассказывало о якобы конфликте между 41-летним специалистом и наставником «львов» во время чемпионата Европы-2016. Напомним, англичане не сумели преодолеть барьер 1/8 финала, уступив Исландии. Сразу после того матча Ходжсон подал в отставку.

    «Полная чушь! Извинения? Удаление статьи? Дайте мне знать!», – написал Невилл на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    03.07.2016 14:28
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