Невилл обвинил The Guardian в клевете

Экс-помощник бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона Гари Невилл выразил глубокое возмущение по поводу статьи в The Guardian, в которой британское издание рассказывало о якобы конфликте между 41-летним специалистом и наставником «львов» во время чемпионата Европы-2016. Напомним, англичане не сумели преодолеть барьер 1/8 финала, уступив Исландии. Сразу после того матча Ходжсон подал в отставку.

«Полная чушь! Извинения? Удаление статьи? Дайте мне знать!», – написал Невилл на своей странице в Twitter.