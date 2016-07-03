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    Боков: «ЦСКА не отпустил бы Мусу, не имея ему замены»

    Экс-защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что армейский клуб достиг договоренности о переходе нападающего Ахмеда Мусы в «Лестер» за 21 миллион долларов (16 миллионов фунтов стерлингов).

    «Руководство клуба не будет отпускать Мусу, не имея ему замены. Возможно, это будет Оланаре, но гадать сейчас нет смысла. У Леонида Слуцкого есть видение ситуации. Необдуманные шаги – это не про ЦСКА.

    Достойная ли сумма 16 миллионов фунтов стерлингов за него? Да. Муса вырос в большого футболиста в ЦСКА, хочется за него порадоваться», – сказал Боков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2016 14:17
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