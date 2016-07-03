Гренье попал в сферу интересов клуба из России

Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье может покинуть клуб. Как сообщает источник, одним из претендентов на игрока является «Палермо». Также отмечается, что интерес к 25-летнему французу проявляет один из российских клубов.

Тем не менее, сам Гренье пока не спешит с принятием решения об уходе из клуба, так как ни один из существующих вариантов ему не интересен. Контракт футболиста с «ткачами» действует до 2018-го года.

В минувшем сезоне Гренье провел в Лиге 1 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.