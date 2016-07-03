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«Барселона» не хочет отпускать Адриано в «Лацио» бесплатно

3 июля 2016, 09:28
1

Защитник «Барселоны» Адриано намерен продолжить карьеру в «Лацио». У игрока через год заканчивается контракт с сине-гранатовыми и римский клуб рассчитывает подписать его бесплатно. При этом, руководство каталонцев хочет выручить за бразильца 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что очередной раунд переговоров «блауграна» с агентом Адриано должен состояться на следующей неделе. По информации СМИ, 31-летний футболист уже договорился с «Лацио» о четырехлетнем контракте с зарплатой два миллиона евро в год.

В прошедшем розыгрыше Примеры Адриано провел всего восемь игр и отдал одну результативную передачу.

Источник: Gianlucadimarzio
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Лацио Адриано
Комментарии (1)
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VReDNiY
1467534725
Вот Не понятно. Зачем Лацио это бесполезное бревно? Свободным агентом хотя можно взять.
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