Хави: «Меня удивили слова Дель Боске о Касильясе»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави прокомментировал высказывание главного тренера испанцев Висенте Дель Боске о вратаре Икере Касильясе. Ранее Дель Боске заявил, что у Касильяса были плохие отношения с тренерским штабом во время Евро-2016.

«Я беседовал с Икером на эту тему и уверен, что они решат эту проблему. Но слова Дель Боске меня удивили. Не сомневаюсь, что их отношения наладятся, ведь оба они – прекрасные люди. Они многое пережили вместе.

Мне нечего сказать о словах Дель Боске, поскольку для этого нужно быть в команде, а меня там нет уже два года. Побеседовав с Икером, я понял, что он воспринял это высказывание спокойно», – сказал Хави в эфире канала Cuatro.