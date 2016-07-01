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    Дель Боске остался разочарован поведением Касильяса на Евро-2016

    Бывший наставник сборной Испании Висенте Дель Боске, ранее объявивший о завершении тренерской карьеры, рассказал о плохих взаимоотношениях на Евро-2016 с голкипером национальной команды Икером Касильясом.

    «С партнерами по команде у него все было хорошо, а вот с тренерским штабом – нет. Касильяс был единственным, кому я не отправил письмо после чемпионата Европы. Он вел себя плохо не только со мной, но и с другими тренерами.

    Уверен, его расстроило то, что он не играл в стартовом составе. Я его понимаю. Несмотря на все это, мы должны гордиться таким вратарем, как Касильяс. Последние игры не смогут изменить моего представления о нем. Икер навсегда останется в моей памяти», – сказал Дель Боске.

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    Источник: Marca

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    01.07.2016 08:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 июля 2016, 11:30

      не ошибусь, если скажу что ВСЕ достижения сборной Испании последних 10 лет - во многом заслуга Касильяса, а может быть, даже в большей степени.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Madridist05 1 июля 2016, 11:00

      Даже минуты не дал сыграть Касу и ещё что то говорит на него хотя бы против турков выпустил бы его

      4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Madridist05 1 июля 2016, 11:44

      Ты видел как он провёл прошлый сезон? И как сейчас играет Де Хеа? У них задача максимум, они не в бирюльки играть приехали, в отличии от сборной России

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Сергей Свояк 1 июля 2016, 19:28

      Ты же знаешь, что они вылетели да?)))
      Задача максимум у них...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 1 июля 2016, 10:14

      Заль Икера Касильяса

      1
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