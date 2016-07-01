Дель Боске остался разочарован поведением Касильяса на Евро-2016

Бывший наставник сборной Испании Висенте Дель Боске, ранее объявивший о завершении тренерской карьеры, рассказал о плохих взаимоотношениях на Евро-2016 с голкипером национальной команды Икером Касильясом.

«С партнерами по команде у него все было хорошо, а вот с тренерским штабом – нет. Касильяс был единственным, кому я не отправил письмо после чемпионата Европы. Он вел себя плохо не только со мной, но и с другими тренерами.

Уверен, его расстроило то, что он не играл в стартовом составе. Я его понимаю. Несмотря на все это, мы должны гордиться таким вратарем, как Касильяс. Последние игры не смогут изменить моего представления о нем. Икер навсегда останется в моей памяти», – сказал Дель Боске.

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