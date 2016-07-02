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  • Врба: «Росицки в «Анжи»? Вероятнее всего, он завершит карьеру»

Врба: «Росицки в «Анжи»? Вероятнее всего, он завершит карьеру»

2 июля 2016, 15:17

Главный тренер «Анжи» Павел Врба оценил вероятность перехода в махачкалинскую команду полузащитника Томаша Росицки, с которым чешский специалист знаком по работе в сборной Чехии.

– Отдельные болельщики «Анжи» полушутя-полувсерьез уже выразили надежду, что вслед за вами в клуб перейдет и Томаш Росицки, с которым вы знакомы по работе в сборной Чехии. Насколько это возможно?

– Это высокого класса игрок. К сожалению, травмы не позволяли ему показать свой уровень игры. Даже несмотря на это Росицки можно смело отнести к лучшим игрокам за всю футбольную историю Чехии.

Я говорил с Томашем о его будущем, – не применительно к «Анжи», а вообще, – и он, вероятнее всего, завершит карьеру. Окончательное решение на этот счет примет после отпуска.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Росицки Томаш Врба Павел
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