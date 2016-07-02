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Аленичев: «На Паршивлюка и Граната больше не рассчитываем»

2 июля 2016, 12:16
32

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о кадровых перестановках в московском клубе во время летнего трансферного окна.

– Почему отправлены во вторую команду Сергей Паршивлюк и Владимир Гранат? Вы считаете их уровень готовности не подходящим для основного состава?

– На Паршивлюка и Граната больше не рассчитываем. Мы расстались по-хорошему, пожелали им удачи в других клубах.

– В весенней части прошедшего сезона вы оказывали доверие Александру Зотову и Сергею Брызгалову, которые часто выходили на поле, но контракты с ними продлены не были. Почему так произошло?

– Хочется поблагодарить их за то, что они дали «Спартаку», в весенней части у нас был отрезок, когда мы выиграли четыре игры подряд, не пропустив голов. Это как раз заслуги и Зотова, и Брызгалова. Футболисты тоже решили сменить обстановку. Конечно, они могли остаться в «Спартаке», но мы исходим прежде всего из того, есть ли желание у футболистов. И не должны забывать о финансовой составляющей. Есть команды, которые могут предложить более лучшие условия. Поэтому расстались с ними и остались в нормальных отношениях.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Гранат Владимир Паршивлюк Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ФК Зенит всея Руси
1467451770
Утомляет эта блошиная мельтешня в Спартаке. Идёт имитация бурной деятельности. На самом же деле, случайно выбранных шлаковых футболистов -- меняют на точно таких же случайных и шлаковых.
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арейская
1467452245
Пошла перетасовка карт...
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Alexx22
1467453435
локомотив всех подбирет
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Kareon
1467453486
Паршивлюка можно было оставить лучше игрока на его позиции в россии нет
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Диктор
1467453772
Еще бы от Макеева избавились бы.
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richi
1467455962
Разбегается молодежь за титулами.
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Саня БУБА
1467457579
.....гранат конечно уже закончен как спортсмен!!!...из перспективного защитника за 4 года превратился в никчемное дерьмо, плавающее от одной гавани к другой....в голове одно бабло, друг денисова!!!...а паршевлюк мог бы быть серьезным защитником, но пошел по ночным клубам, стал травку тягать ....каждый спортсмен - хозяин своей судьбы!!! они выбрали эту!!!...смысл их осуждать???...плюнуть и забыть!!!!...а брызгалова заберут в хороший клуб в основу...смысл ему лавку полировать???
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Zeff
1467553694
Это вы с Аленичевым наполеоновские планы строите?
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