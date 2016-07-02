Аленичев: «На Паршивлюка и Граната больше не рассчитываем»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о кадровых перестановках в московском клубе во время летнего трансферного окна.

– Почему отправлены во вторую команду Сергей Паршивлюк и Владимир Гранат? Вы считаете их уровень готовности не подходящим для основного состава?

– На Паршивлюка и Граната больше не рассчитываем. Мы расстались по-хорошему, пожелали им удачи в других клубах.

– В весенней части прошедшего сезона вы оказывали доверие Александру Зотову и Сергею Брызгалову, которые часто выходили на поле, но контракты с ними продлены не были. Почему так произошло?

– Хочется поблагодарить их за то, что они дали «Спартаку», в весенней части у нас был отрезок, когда мы выиграли четыре игры подряд, не пропустив голов. Это как раз заслуги и Зотова, и Брызгалова. Футболисты тоже решили сменить обстановку. Конечно, они могли остаться в «Спартаке», но мы исходим прежде всего из того, есть ли желание у футболистов. И не должны забывать о финансовой составляющей. Есть команды, которые могут предложить более лучшие условия. Поэтому расстались с ними и остались в нормальных отношениях.