Тихонов: «Я думал, что если сборная выйдет из группы, то это будет уже хорошо»

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о том, как он воспринял провал сборной России на Евро-2016.

– Провал нашей сборной стал для вас неожиданностью? Вот Сергей Юран еще до старта турнира сказал, что «у нас пусто-пусто».

– Я надеялся, что если мы выйдем из группы, то это будет уже хорошо. В трех встречах с англичанами, словаками и Уэльсом я видел лишь несколько отрезков хорошего футбола. Ясно, что этого оказалось мало. Хотя до встречи с валлийцами я считал, что соперник нам по зубам. Выходит, ошибся.

– Особенно резанул глаз последний матч с Уэльсом. Мы провели его так, что сразу подумалось – в команде нет единства, в ней каждый сам по себе. Полная безысходность и ощущение того, что в сборной нет коллектива. Вам такое в голову не приходило?

– Еще я почувствовал в игре сборной обреченность. Может быть, к тому моменту внутри команды появились какие-то проблемы. Но для того, чтобы это знать, надо находиться внутри нее. Просто складывалось впечатление, что наши ребята не выходили биться, а думали – как пойдет, так и пойдет. Это особенно было обидно видеть на фоне того, как вел борьбу тот же Уэльс, на каких скоростях действовали его игроки. Да, в составе валлийцев есть Бэйл, Рэмси – большие мастера. Возникало такое ощущение, будто они на мотоциклах по полю мчатся, а мы – на велосипедах. Это абсолютно разный футбол, в котором побеждают те, кто больше хочет выиграть.